Heute aktuell wie vor 35 Jahren

Vor 35 Jahren wurde die Städtepartnerschaft zwischen Schriesheim und Uzès begründet – „kein klassisches Jubiläum“, wie Claudia Ebert, Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, weiß: „Wir sprechen daher ja von Geburtstag.“ Gleichwohl wird dieser Jahrestag des lokalen Projektes deutsch-französischer Freundschaft und europäischen Gedankens in diesem Jahr in beiden Städten ausgiebig gefeiert – „bewusst als Zeichen gegen die wachsenden europa-skeptischen Kräfte“, wie Bürgermeister Hansjörg Höfer betont.

Der Blick führt zurück an den Beginn und zum „Vater“ dieser Jumelage: Alt-Stadtrat Horst Schütze, der an der Pariser Sorbonne studiert hat, fließend Französisch spricht, seine Affinität zu Frankreich nie verliert. Jahrelang drängt er Bürgermeister Riehl zu einer Partnerschaft mit einer französischen Stadt. Vergeblich.

Riehl anfangs zurückhaltend

Doch eines Tages will Schütze nicht mehr länger warten: Im September 1983 initiiert er einen Antrag seiner CDU-Gemeinderatsfraktion. In ihm wird die Verwaltung aufgefordert, „Schritte einzuleiten, die zu einer Partnerstadt mit einer französischen Kleinstadt führen könnten.“ In der Gemeinderatssitzung vom 21. Dezember 1983 erhält dieser Antrag eine breite Mehrheit.

Eine Partnerschaftskommission wird gebildet. Bei ihrer Suche nach einem Partner richten die Schriesheimer ihr Augenmerk auf Südfrankreich, wo auch Dossenheim, Weinheim und Heidelberg ihre Partnerstädte gefunden haben. Allerdings ist Schriesheim nun ziemlich spät dran. Viele Städte mit bekannten Namen sind schon vergeben.

Der Ort, den man zunächst ins Auge fasst, ist das historische Touristenstädtchen Aigues-Mortes. Die Studenten Jürgen Layer und Wolfgang Banek schlagen in einem Brief an Riehl darüber hinaus einen anderen Ort vor: Uzès. Schütze wird beauftragt, sich beide Orte anzusehen.

Zunächst fährt er nach Uzès. Im Dezember 1983 trifft er dort ein, und was dann folgt, ist längst Schriesheimer Stadtgeschichte: Auf der Treppe des Rathauses von Uzès begegnet er dem Chef der Partnerschaftskommission, Philippe Gautier, der ihn zu Bürgermeister Jean Luc Chapon führt. Am Ende seines Besuches zeigt sich Chapon bereit, eine Verbindung mit Schriesheim zu prüfen. Schütze wiederum ist von den Menschen wie der Stadt begeistert. Im Januar 1984 reist er erneut hinunter, gemeinsam mit Journalisten wie Karlheinz Eirich vom „MM“. Auch diese sind sofort Feuer und Flamme und ebnen mit ihren Reportagen das Terrain im Gemeinderat. Danach geht alles ganz schnell.

Einen Monat später kommen die Franzosen zum Mathaisemarkt. Was sie hier erleben, muss ihnen gefallen haben. Denn bereits fünf Monate später, am 25. August 1984, unterzeichnen Chapon und Riehl im Innenhof des Rathauses von Uzès die Partnerschaftsurkunden. Einen Monat danach, am 26. September, folgt der Gegenbesuch der Franzosen.

Über Gräben der Vergangenheit

In der französischen Delegation sind Menschen wie ein ehemaliger Pianist, der im Krieg gegen die Deutschen seinen Arm verliert und seiner Passion nie mehr nachgehen kann; ein anderer war in einem deutschen Lager inhaftiert. Ungeachtet derartiger Erfahrungen werden gerade sie zu Vorkämpfern dieser Jumelage.

In ihrer Folge kommt es zu zahlreichen Besuchen mit unzähligen Kontakten. Menschen, die sich nicht kennen, werden enge Freunde – über die Schatten der Vergangenheit hinweg. So zeigt sich der tiefe Sinn einer solcher Städtepartnerschaft: Völkerverständigung im Kleinen – heute wieder aktuell, ja notwendig.

