Hilfe im meterhohen Schnee

Während sich der Winter an der Bergstraße bislang unspektakulär gestaltet, sah es weiter im Süden ganz anders aus. Drei Mannschaften des Technischen Hilfswerks (THW) Hessen/ Rheinland-Pfalz und Saarland hatten Mitte des Monats einen arbeitsintensiven Wintereinsatz in Bayern. Mit dabei war der Schriesheimer Karl-Robert Röhrig (kleines Bild) als Aktiver und Mitbegründer des Ortsverbands in seiner Geburtsstadt Lampertheim. Spontan sagte er seine Teilnahme zu, wenige Stunden später fuhr er schon in Begleitung des Ingenieurs Carsten Toppel in die bayerische Kreisstadt Miesbach.

Meterhoch lag hier der Schnee, Straßen mussten frei geräumt und Dächer von der Last befreit werden. Hier waren die Dienste von Röhrigs Begleiter gefragt, der mit Digitalwaage und Ausstechrohr die jeweilige Schneelast ermittelte; Messdaten wurden in den Computer eingegeben, der ausrechnete, wie groß die Belastung war.

Bis zu drei Meter Schnee

Röhrig war fürs Protokollieren, Fahren und für die Kontakte zu den lokalen Einsatzkräften zuständig, während der Baufachberater die Entscheidung traf, ob das jeweilige Dach die Last aushalten würde, ob geräumt oder sogar das Gebäude gesperrt werden musste.

Innerhalb der nächsten drei Tage nahmen die beiden insgesamt 20 Messungen vor, waren ständig unterwegs auf eisglatten Straßen durch das tief verschneite Oberbayern. Der Schnee lag 2,5 bis drei Meter hoch, und einmal kamen die beiden sozusagen in letzter Minute. Auf einer Bus-Halle sei der Schnee „extrem hoch“ gelegen, berichtet Röhrig: „Da krachte es schon im Gebälk.“ Schnell wurden die zehn Busse aus dem Depot gefahren, Helfer von Bundeswehr und THW machten sich ans Schneeschippen. Immerhin, eingeschneit wurde niemand, sagt er. Allerdings gestaltete sich die Lage durch Lawinenabgänge nur wenige Kilometer weiter, Richtung österreichische Grenze, schon schwieriger: „Da durften wir nicht mehr durchfahren.“ Von morgens um neun bis 21 Uhr waren die Teams im Einsatz, die Helfer waren in Schulen und Turnhallen untergebracht, Röhrig, Toppel und etwa 30 andere Helfer schliefen auf Feldbetten im Gebäude des THW-Ortsverbands Miesbach.

Für den Schriesheimer, der seit bald 53 Jahren dem THW angehört und für seine unzähligen Einsatzstunden vor zwei Jahren mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt wurde, war es eine Selbstverständlichkeit zu helfen: „Das mache ich gerne, deshalb bin ich ja beim THW.“ Noch immer zählt der 70-Jährige zu den aktivsten Helfern im Lampertheimer Ortsverband; allein vergangenes Jahr kamen 1200 Arbeitsstunden zusammen. Vermutlich dürfte das auch in diesem Jahr nicht viel anders werden: Beim Gespräch mit dem „MM“ ist Röhrig schon nicht mehr im heimischen Schriesheim, sondern bereits beim nächsten Termin. Das Wochenende verbringt er nämlich mit der bundesweiten THW-Arbeitsgruppe „Wasserschaden/Pumpen“ in Bremen, wo die Fachleute Vorschläge für die Verbesserung künftiger Einsätze machen.

