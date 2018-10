Hilferufe führen zu „Verletzten“

Um den Schutz der Bürger zu jeder Tages- und Nachtzeit gewährleisten zu können, heißt es für die Feuerwehr ständig den Notfall zu proben, der nie eintreten möge. In diesem Jahr wählten Schriesheims Brandschützer für ihre Jahresübung das leerstehende Gebäude des ehemaligen Autohauses Gärtner in der Landstraße. Das rief viele Schaulustige auf den Plan, ebenso wie im echten Leben. Bei dieser Übung waren sie aber willkommen.

Vor dem Übungsobjekt informierte Kommandant Oliver Scherer die Beobachter, darunter Bürgermeister Hansjörg Höfer, einige Stadträte, die Ortschaftsräte aus Altenbach, Herbert Kraus, und aus Ursenbach, Rosemarie Edelmann, sowie Kameraden aus den benachbarten Wehren über die Aufgabenstellung. Eigentlich habe man ein Objekt in Ursenbach im Auge gehabt, doch das wurde dann kurzfristig storniert. Er sei dankbar und froh darüber, dass das ehemalige Autohaus für die Übung ihr Gelände zur Verfügung gestellt habe, so Scherer. „Hier können wir wenigstens nichts kaputtmachen“, flachste er.

Kriechend in die Halle

Die Konstellation: In den Kellerräumen gerät bei Arbeiten ein Trennschleifer in Brand, was zu einer enormen Rauchentwicklung führt. Weiter wurde angenommen, dass sich vermutlich noch mehrere Personen im Keller aufhalten. Um 16 Uhr wurde der Notruf ausgelöst, und in wenigen Minuten war die Einsatzleitung mit Andreas Baar vor Ort, der nach erster Lageüberprüfung die Rettungskräfte einteilte. Das Löschfahrzeug Abteilung Stadt positionierte sich im Bereich der Landstraße Ost, und die Kameraden begaben sich mit Atemschutzgeräten und einer Harke, um damit verschlossene Türen zu öffnen, auf dem Boden kriechend in die verrauchte Halle. Dann stiegen sie die Treppe zum Keller hinab, um die „Verletzten“ zu bergen.

In der Zwischenzeit hatten sich die Löschfahrzeuge der Abteilung Altenbach in der Heinrich-von-Kleist-Straße eingefunden, um von der Westseite aus in das Untergeschoss zu gelangen und von da aus die Brandbekämpfung zu unterstützen. Da der Keller sehr verraucht war, orientierten sich die Helfer nach den Hilferufen. Schnell waren die Verletzten gefunden, sie wurden aus ihrer misslichen Lage befreit und den Helfern des DRK übergeben. Das Feuer konnte dann auch schnell gelöscht werden, und im Anschluss wurden die Räume entraucht.

In der anschließenden Besprechung im Feuerwehrgerätehaus lobte der Untergruppenführer Roy Bergdoll die groß angelegte Feuerwehrübung: „Es war eine gut durchgeführte Übung, und ihr habt sie super gemacht.“ Er ergänzte, dass die Bewohner bei diesen engagierten Feuerwehrleuten, die mit Herz und Verstand sich für das Wohl der Bürger einsetzten, keine Angst haben müssen.

Doch dann kam das „Aber“, wenn auch nur ein klitzekleines. Bergdoll bemängelte, dass einige der Handgriffe, wie das Aufstellen des Stativs oder die Entnahme des Schlauchs aus der Schlauchhalterung nicht so ganz perfekt verlaufen seien. „Das sind wirklich nur Kleinigkeiten, die dann schon mal in Vergessenheit geraten können“, bemerkte er, und daher sei Übung auch so wichtig. „Achtet darauf!“ Ansonsten sprach der Untergruppenführer von einer „super Übung“ und rief den Wehrleuten zu „macht weiter so“. Zur Auswahl des Übungsortes meinte er: „Respekt vor dem Objekt, dass da nichts passiert war, alle Achtung“.

Auch Bürgermeister Höfer war von den Leistungen der Floriansjünger angetan. „Die Kameraden der Wehr müssen rund um die Uhr immer im Dienst sein“, meinte er und nannte die Wehren in ganz Deutschland einen „großen Schatz“. In Anspielung auf das Zugunglück bei Montabaur fügte er an: „Dass da nicht noch mehr passiert ist, ist der Arbeit der Feuerwehren zu verdanken gewesen, die besonnen und geordnet die Menschen aus dem ICE befreit haben.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018