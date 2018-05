Himalaja-Projekte als ein Schwerpunkt

Anzeige

Da es im gesamten Gebiet weder einen Arzt noch eine Gesundheitseinrichtung gibt, kommen täglich oft mehr als 40 Patienten aus der Umgebung nach stundenlangen Fußmärschen zum Heim. Manche haben ansteckende Krankheiten. Dieser Zustand ist für das Wohnheim natürlich eine große Gefahr und muss dringend geändert werden. Der Verein hat deshalb mit dem Bischof dieser Diözese eine kleine Krankenstation geplant, die neben dem Wohnheim errichtet werden soll.

Doch der Verein war bei weiteren Hilfsmaßnahmen in Indien aktiv. Er unterstützte das Boscome-Projekt, bei dem die ärmsten Kinder in Dimapur Nagaland ausgebildet werden. Auch zur Förderung von 20 College-Studenten für drei Jahre am Don-Bosco-College in Maram trug der Verein bei.

In Peru leistete der Verein einen Beitrag zur Armutsbekämpfung durch berufliche Qualifizierung für junge Indigenas. In Sri Lanka kümmerte er sich um jugendliche Bürgerkriegsflüchtlinge und sorgte für deren berufliche Ausbildung.

Auch nach Kamerun kam Hilfe des Vereins bei dem Projekt eines Gesundheitszentrums in Toubora. „Einrichtungen am Meer“ nennt Don Bosco ein Projekt der Umsetzung beruflicher Qualifikation, das auch vom Verein gefördert wird. In Nigeria half der Verein bei einem Präventions-Programm im Krankenhaus von Abuja.

Eine halbe Million Euro Spenden

Das gesamte Spendenaufkommen 2017 betrug 521 168 Euro, wie Kassenwart Günther Lehr berichtete. Davon wurden 297 500 Euro durch Sachspenden aufgebracht.

Die Vorstandswahlen ergaben folgendes Ergebnis: Vorsitzender Helmut Merkel, Stellvertretende Vorsitzende Brigitte Littterer, Kassenwart Günther Lehr, Schriftführerin Christiane Richardt, Beisitzer Peter Bugert, Andreas Franz, Markus Huberer, Michael Huber, Jochen Matenaer, Otto Zelezny und Rainer Zimmermann. Kassenprüfer sind weiterhin Andrea Mannsperger und Michael Schmich.

