Himmel lacht für die Läufer

„Wir hätten uns ein besseres Wetter nicht wünschen können“, atmete erleichtert kurz vor dem ersten Kidsrun-Starts um 12.45 Uhr der Organisator Michael Stang auf. Der am Vorabend einsetzende Schneefall habe ihm eine schlaflose Nacht bereitet, gestand er. „Um vier Uhr war bei mir die Nacht vorbei, um sechs Uhr bin ich aufgestanden und habe die Strecke vom Schnee befreit“, so Stang.

Doch zu keiner Zeit habe er und sein Team daran gedacht, den Mathaisemarktlauf abzusagen. Er könne sich an Jahre erinnern, da seien Teile der Strecke vereist gewesen, die man abgestreut habe und in einem Jahr habe es auch eine Sturmwarnung gegeben. Blauer Himmel, Sonne pur und milde Temperaturen lockten an diesem ersten Mathaisemarktsamstag viele Zuschauer an die Strecke, die die Läufer lautstark anfeuerten.

Spaß im Vordergrund

Wer die zehn Kilometer lange Strecke oder auch eine der kürzeren bewältigen wollte, der brauchte Kondition, Ausdauer und eine gehörige Vorrat an Puste. Und das hatten auch die knapp 900 Teilnehmer, die sich zu den Läufen angemeldet hatten – das waren etwa ebenso viele wie in den Jahren zuvor. Doch für alle standen neben dem sportlichen Ehrgeiz auch die Freude am Laufen, also der Spaß, im Vordergrund.