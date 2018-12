Historische Gasthäuser in Kalender zusammengeführt

Der Schriftzug in der Bildmitte ist angeschnitten: „Gasthaus zum Deutschen Kaiser“ steht da in altmodischen Lettern. Hinter dem Torbogen schaut gerade noch das Schild des benachbarten „Goldenen Hirschs“ hervor. „Gasthäuser in Schriesheim“ hat Stadtarchivar Dirk Hecht sein neuestes Projekt genannt, und das Titelbild vereint gleich drei von ihnen. Die dritte „Wirtschaft“ ist nämlich das „Lamm“, dessen Ecke man am linken Bildrand sieht. Der Fassade fehlen noch die auffälligen Kacheln, die Menschen tragen Kleidung der Jahrhundertwende – es ist eine historische Aufnahme, die neugierig macht auf das Kommende.

Am liebsten, sagt der studierte Archäologe, hätte er ein Buch über das Thema geschrieben. Genug Material wäre vorhanden: Hecht schätzt den Archiv-Bestand an alten Postkarten auf 5000 Exemplare, den an Fotos noch einmal auf das Doppelte. Doch er entschied sich für einen Kalender. Die Verdener „Kalender-Manufaktur“ vergrößerte die alten Aufnahmen, und nun erzählen die Bilder ihre eigenen Geschichten. Ungeteerte Straßen kommen darin vor, Lindenbäume, Pferdefuhrwerke und Menschen, die ehrfürchtig in die Kamera-Linse blicken. Der Archivar konnte aus dem Vollen schöpfen, bekommt auch aus Nachlässen immer wieder neues Altes und bedauert trotzdem: „Ich konnte nur 13 Bilder auswählen.“ Dafür kann er sich für das eine oder andere Detail begeistern, das ganz nebenbei über den einstigen Alltag der Schriesheimer berichtet.

Markante Architektur

Da ist zum Beispiel die dicke Strippe, die sich quer über die Straße zieht. An ihr hängt eine Petroleumlaterne, die den Platz vor dem heutigen Stadtbrunnen beleuchtete. „Jeden Abend musste die Lampe heruntergelassen und angezündet werden“, erklärt Hecht. Um Unfug zu vermeiden, wurden die Enden der Schnur in einem abschließbaren Kästchen gesichert; es hing an der Wand eines weiteren Gasthauses, des „Goldenen Ochsen“. Er ist, ebenso wie der schräg gegenüber liegende „Pflug“, heute nur noch Erinnerung.

Die Kalender-Aufnahmen zeigen, dass es vor 100 Jahren im eng gedrängten Altstadtviertel rund um das Historische Rathaus die reinste „Kneipen-Meile“ gab, Erinnerung an die Kultur des Bierbrauens, die die Heidelberger Straße in noch früherer Zeit prägte. Um die Ecke des „Deutschen Kaisers“ grenzte das Lokal „Zu den drei Königen“ an, ein Stück entlang der Talstraße folgten die „Rose“ und der „Grüne Baum“, den ein weiteres Foto als Biergarten-Idylle mit Weinberanktem Geländer zeigt. Hecht wird nachdenklich, will aber das Schlagwort vom „Kneipen-Sterben“ lieber vermeiden; immerhin brachten die Neubauviertel nach dem Zweiten Weltkrieg noch weitere Gastronomie ins Dorf, so dass sich nicht nur der Ort ausdehnte, sondern auch der Aktionsradius der Restaurantbesucher.

Was hier nun im Bild festgehalten ist, sind Gebäude mit markanter Architektur, kleine Perlen, von denen manche aus dem Stadtbild verschwunden sind wie der „Ratskeller“, an dessen Platz ein Supermarkt hochgezogen wurde oder die „Pfalz“, die erst vor wenigen Jahren den „Doktor“-Ärztehäusern weichen musste. Hinter der Zukunft anderer Wirtshäuser steht ein Fragezeichen, doch gewähren die Aufnahmen gerade im Fall der „Rose“ einen wunderschönen Blick auf altes Fachwerk und krumme Balken.

Andere Häuser werden bis heute bewirtschaftet, allerdings hat sich ihr Charakter verändert wie im Fall der Strahlenburg, die Ende des 19. Jahrhunderts ein Ausflugslokal war. Hecht liegen sie jedenfalls alle am Herzen, die alten Gemäuer: „Das waren Orte, wo sich die Menschen getroffen haben, Zentren des Dorflebens, die im kollektiven Gedächtnis geblieben sind.“

Nun kann man sich jeden Monat an einem von ihnen erfreuen, passend zum Weihnachtsgeschäft ist der Kalender bereits im Handel. Zu haben ist er für 18 Euro in den Buch- und Schreibwarenläden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018