Höfer: „Euch stehen alle Türen offen“

Mit dem Überreichen der Zeugnisse treten 77 junge Menschen in ein neues, selbst bestimmtes Leben ein. Wurden in der Vergangenheit viele Entscheidungen von den Eltern und den Lehrern übernommen, so müssen sie die Entscheidungen für ihr weiteres Leben selbst in die Hand nehmen. Das waren die Hauptthemen, die in den Grußworten und Ansprachen behandelt wurden. Jürgen Sollors, Leiter des Kurpfalz-Gymnasiums, fragte in seiner Ansprache nach dem Erlangen von Glück, und ob man ihm hinterherlaufen könne. Die antiken Philosophen sprachen von einer tugendhaften Lebensweise, vom Erleben von Lust und von der Abwesenheit von Schmerz.

„Heute haben die Soziologen die Aufgabe nach der Glückssuche übernommen“, machte er den Sprung in die Gegenwart und ging auf eine Studie ein, aus der hervorgeht, dass die glücklichsten Menschen in Finnland leben. Ein Grund hierfür sei, dass in Finnland die sozialen Unterschiede recht gering sind. Er nannte vier Kriterien zum Glücklichsein, die Liebe, Beziehung und Bindung, Optimismus und die Möglichkeit der Veränderung im Denken und der Einstellung. Seinen Abiturienten wünschte er, sie mögen das Glück erkennen, wenn es bei ihnen vorbeischaut.

Namen der Abiturienten und die Schulbesten Die Namen: Maayke Balemans, Vincent Baumgärtner, Joshua Behringer, Max Beitinger, Paul Beitinger, Meike Binder, Pauline Boehnke, Alexandra Böhm, Tim Bosse, Sebastian Brand, Rebekka Brunn, Keona Buvari, Frederik Dahmen, Hannah Döbler, Adrian Draxler, Verena Ehehalt, Jonas Fleck, Johanna Fleischmann, Finn Franzen, Mattis Frey, Rachelle Gangloff, Sebastian Geier, Lou Marvin von Geiso, Teresa van Ghemen, Victoria Giese, Jolene Gschnitzer, Martin Günther, Lena Hannibald, Julia Helmes, Luc, Herrmann, Simone, Holzmann, Moritz Hopp, Julia Hoß, Florian Hube, Aileen Huber, Gina Izzo, William Kallien, Karolina Kallus, Maxim Karpov, Leonora Kläber, Marius Knapp, Jana Knebel, Raphael Kotzan, Rouven Krinke, Leon Kübler, Jonas Kuhlmann, Katrin Lachenauer, Christoph Lantzsch, Lucas Lorenz, Ivan Lux, Franziska Mayr, Anne Meier, Anna Moerkotte, Jan Müller, Lenja Müller, Charlotte Neumann, Johanna Neumann, Yannick Nitschmann, Leonie Nunheim, Nils Oberste-Lehn, Finn Oestringer, Darlene Pachur, Philip Rich, Jessica Rodrigues Pereira, Tim Schmidt, Jolanda Schwenkschuster, Julia Stammler, Miko Szamek, Aylin Tuncer, Leon Urban, Henrik Vögele, Julian Wachter, Tamara Weigel, Nils Weiler, Hannah Weiss, Katja Wilde, Linda Wink. Namen der Schulbesten: Joshua Behringer (1,0), Julian Wachter (1,0), Anna Moerkotte (1,1), Julia Helmes (1,2), Leon Kübler (1,2), Pauline Boehnke (1,3), Max Beitinger (1,3), Victoria Giese (1,4), Jana Knebel (1,4), Moritz Hopp (1,4),Hannah Döbler (1,4), Florian Hube (1,5), Maxim Karpov (1,5), Katrin Lachenauer (1,5), Johanna Fleischmann (1,5), Tim Schmidt (1,5). Scheffelpreis: Julia Helmes. greg

Für ihn sei es immer ein ganz besonderer Moment, bei diesem Anlass Grußworte sprechen zu dürfen, wandte sich Bürgermeister Hansjörg Höfer an die Abiturienten. Für sie sei ein Lebensabschnitt zu Ende gegangen und ein viel größerer warte jetzt. „Euch stehen alle Türen offen“, wandte er sich direkt an sie. „Ihr habt Durchhaltevermögen bewiesen und dafür auch hart gearbeitet“ – Schule und Lehrer hätten ein solides Fundament gelegt.