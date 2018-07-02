Höfer: „Euch stehen alle Türen offen“

Die Namen: Maayke Balemans, Vincent Baumgärtner, Joshua Behringer, Max Beitinger, Paul Beitinger, Meike Binder, Pauline Boehnke, Alexandra Böhm, Tim Bosse, Sebastian Brand, Rebekka Brunn, Keona Buvari, Frederik Dahmen, Hannah Döbler, Adrian Draxler, Verena Ehehalt, Jonas Fleck, Johanna Fleischmann, Finn Franzen, Mattis Frey, Rachelle Gangloff, Sebastian Geier, Lou Marvin von Geiso, Teresa van Ghemen, Victoria Giese, Jolene Gschnitzer, Martin Günther, Lena Hannibald, Julia Helmes, Luc, Herrmann, Simone, Holzmann, Moritz Hopp, Julia Hoß, Florian Hube, Aileen Huber, Gina Izzo, William Kallien, Karolina Kallus, Maxim Karpov, Leonora Kläber, Marius Knapp, Jana Knebel, Raphael Kotzan, Rouven Krinke, Leon Kübler, Jonas Kuhlmann, Katrin Lachenauer, Christoph Lantzsch, Lucas Lorenz, Ivan Lux, Franziska Mayr, Anne Meier, Anna Moerkotte, Jan Müller, Lenja Müller, Charlotte Neumann, Johanna Neumann, Yannick Nitschmann, Leonie Nunheim, Nils Oberste-Lehn, Finn Oestringer, Darlene Pachur, Philip Rich, Jessica Rodrigues Pereira, Tim Schmidt, Jolanda Schwenkschuster, Julia Stammler, Miko Szamek, Aylin Tuncer, Leon Urban, Henrik Vögele, Julian Wachter, Tamara Weigel, Nils Weiler, Hannah Weiss, Katja Wilde, Linda Wink.
Namen der Schulbesten: Joshua Behringer (1,0), Julian Wachter (1,0), Anna Moerkotte (1,1), Julia Helmes (1,2), Leon Kübler (1,2), Pauline Boehnke (1,3), Max Beitinger (1,3), Victoria Giese (1,4), Jana Knebel (1,4), Moritz Hopp (1,4),Hannah Döbler (1,4), Florian Hube (1,5), Maxim Karpov (1,5), Katrin Lachenauer (1,5), Johanna Fleischmann (1,5), Tim Schmidt (1,5). Scheffelpreis: Julia Helmes. greg