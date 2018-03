Höfer: Grundschule des Stadtteils weiter gesichert

Anzeige

228 000 Euro sind im Vermögenshaushalt für die Baumaßnahme im Birkenweg vorgesehen, was jedoch bei weitem nicht ausreichen werde, wie Ortsvorsteher Herbert Kraus bemerkte. Grünen-Fraktionssprecher Christian Wolf lobte dennoch den Haushalt und kündigte denn auch Zustimmung an. Ortschaftsrat Hans Beckenbach (Freie Wähler) lobte, dass darin Mittel für die Erneuerung der Akustikdecke in der Altenbacher Grundschule sowie Sanierungsarbeiten im Kindergarten ausgewiesen sind. Beckenbach nannte die Aufschlüsselung des Vermögenshaushalts überschaubar. Was er jedoch darin vermisste, das seien Mittel für die Erneuerung des maroden Abtswegs. Weiter regte er an, die derzeit gesperrte Treppe zur Verwaltungsstelle baldmöglichst wieder begehbar zu machen.

Auch Karl Reidinger (CDU) nannte das Zahlenwerk schlüssig. Es sei vergleichbar mit dem Haushalt des letzten Jahres und enthalte alles, was den Standort Altenbach aufwerte. Dennoch regte er an, Planungskosten in Höhe von 20 000 Euro für den Abtsweg einzuplanen. Karin Malmberg-Weber (SPD) hob in ihrem Statement die Investitionen für die Schule und den Kindergarten hervor, die sie für sinnvoll hält.

„Es ist erfreulich, dass der Altenbacher Kindergarten wieder mehr Kinder hat“, sprach Bürgermeister Hansjörg Höfer eine positive Entwicklung an. Das bedeute, dass dadurch auch der Standort der Grundschule weiter gesichert sei: „Das ist doch eine gute Nachricht.“ Doch der Bürgermeister wollte nicht verhehlen, dass die Einwohnerzahl weiter rückläufig sei, und da müsse gegengesteuert werden.

Was die Friedhofskapelle angehe, so sei bereits eine Entwurfsplanung in Auftrag, die man den Bewohnern vorstellen werde. Höfer hält es für besser, die Trauerfeierlichkeiten in den Kirchen statt in der Kapelle abzuhalten. Das hätte den Vorteil, Menschen mit Gehbehinderungen den beschwerlichen Weg zum Friedhof zu ersparen.

In der anschließenden Fragestunde wurde von den Ortschaftsräten auch das Abrissgrundstück gegenüber der Mehrzweckhalle angesprochen. Kann die Fläche als Parkplatz genutzt werden oder ist es für eine andere Nutzung vorgesehen, lautete die Fragestellung. Vorgeschlagen wurde vorerst eine grobe Schotterung, um Parkplätze zu erhalten.

Keine Schotterung

Aus statischen Gründen sei eine Schotterung nicht möglich, würde dadurch doch das Nachbarhaus gefährdet, gab Bürgermeister Höfer zu bedenken. Stattdessen schlug er vor, erst den Feuerwehrbedarfsplan abzuwarten und den Antrag bis zum Sommer ruhen zu lassen.

Der gesamte Ortschaftsrat brachte den Antrag ein, noch in diesem Jahr 20 000 Euro Planungskosten für den Abtsweg einzustellen. Mit sieben Ja- und zwei Nein-Stimmen der CDU wurde noch ein weiterer Antrag beschlossen.

Ortsvorsteher Herbert Kraus hatte beantragt, das alte, aber sehr bedeutende Uhrwerk aus der evangelischen Kirche als Ausstellungsstück in der Verwaltungsstelle aufzustellen, und zwar in einer Glasmantelumhüllung. Der Rat war damit einverstanden, zuvor die Kosten für die Ummantelung einzuholen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.02.2018