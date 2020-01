Höfer kontert Kröber

Mit Spannung wurde erwartet, wie sich der im Mai gewählte AfD-Stadtrat Thomas Kröber in der Debatte um die Flüchtlinge positioniert. Er unterschied sich denn auch von den Wortmeldungen der anderen Fraktionen deutlich. Lobten diese die in diesem Bereich engagierten Mitarbeiterinnen und die dadurch ermöglichte Integrationsleistung, so fehlte bei Kröber diese Würdigung völlig.

Kröber konzentrierte sich auf die Frage nach dem Aufenthaltsstatus der Flüchtlinge: Wie viele haben anerkanntes Asyl? Wie viele sind geduldet? Wie viele ausreisepflichtig? Daraufhin entstand ein hitziger Wortwechsel mit der Verwaltung.

Ordnungsamtschef Achim Weitz: „Ich denke, was wichtig ist in dem Zusammenhang, ist die Tatsache: In welchem Status im Verfahren sie auch immer sind – sie sind hier und kommen mit ihren Anliegen zu uns. Und dem müssen wir uns stellen.“

Stadtrat Thomas Kröber: „Ich finde es natürlich äußerst unbefriedigend, diese Antworten.“

Bürgermeister Hansjörg Höfer: „Was heißt das, wenn Sie wissen: Es sind 30 Leute, die diesen Status haben, und 20 diesen. Das ändert für uns nichts. Wir müssen die Leute unterbringen und dafür sorgen, dass sie ordentlich integriert werden. Wir sind für alle Menschen, die hier sind, zuständig.“

Kröber: „Es spielt schon eine Rolle, ob man ausreisepflichtig ist.“

Höfer: „Für uns nicht! Für uns geht es nur um den Menschen. Nicht um Status.“ -tin

