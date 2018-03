Höfer lobt: „Von Jahr zu Jahr besser“

Anzeige

Realschüler im Rampenlicht

Dann stellt Höfer vor, welche Weine von der Prüfungskommission mit Pokalen ausgezeichnet wurden. 54 gute Tropfen der Badischen und der Hessischen Bergstraße flossen über die Geschmacksnerven der Sachverständigen. „Alle Weine sind verdeckt probiert und bewertet worden“, erläutert Höfer das Prozedere: „An der gesamten Bergstraße werden nur erstklassige Weine angebaut, und sie werden von Jahr zu Jahr besser.“

„Die Weinprämierung ist als Lob für die Mühe und die harte Arbeit anzusehen, die jedem Winzer abverlangt werden“, wendet sich Weinkönigin Sophie an die Preisträger. Dann schreitet sie zur Siegerehrung. Eine „anerkennungswürdige Leistung“ nennt Höfer die Arbeit der jüngsten Hobbywinzer der Kurpfalz-Realschule, die an diesem Abend mit ihrem Konrektor Michael Schneider den Sonderpreis entgegennehmen.

In der Anlage am Kuhberg pflegen etwa zwei Dutzend Schüler der fünften bis zehnten Klassen, unterstützt von erfahrenen Winzern, eine Rebfläche, auf der Weißburgunder angebaut wird. Diese von den Realschülern gehegte Anlage wurde vor sechs Jahren im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft ins Leben gerufen.

„Wir wollten junge Menschen an den Weinbau und an die Landschaftsgestaltung heranführen“, erläutert Konrektor Schneider die Idee. Im ersten Jahr wurde nur Saft gewonnen, doch im zweiten Jahr ergab der Ertrag der jungen Reben bereits 85 Flaschen süffigen Weißweins. „Jetzt produzieren wir 400 bis 450 Flaschen hervorragender Qualität.“ Doch noch kommen die meisten der Jungwinzer nicht in den Genuss ihres eigenen Produktes.

Der Ehrenpreis für die Badische Bergstraße geht an die Winzergenossenschaft Schriesheim, deren Geschäftsführer Harald Weiss ihn mit berechtigter Freude entgegennimmt, der erste Preis zu gleichen Teilen an die Winzer von Baden aus Wiesloch und das Weingut Bielig, der zweite an Jungwinzer Max Jäck, der von seinem Vater Peter Jäck vertreten wird. Für die Hessischen Bergstraße erhalten den Ehrenpreis die Bergsträßer Winzer Heppenheim, den ersten und zweiten Preis die Weingüter Freiberger (Heppenheim) und Mohr (Bensheim).

