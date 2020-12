Höfer-Nachfolge: Wahl im November

Der erste Durchgang für die Neuwahl des Bürgermeisters der Stadt Schriesheim findet am 28. November kommenden Jahres statt. Sollte dabei keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent erreichen, erfolgt die zweite Runde am 19. Dezember. Dies teilte das Bürgermeisteramt Schriesheim am Dienstag mit.

Bürgermeister Hansjörg Höfer, seit fast 15 Jahren im Amt und zum Zeitpunkt der Neuwahl 65 Jahre alt, kandidiert nicht wieder. Bewerber für die Nachfolge des Grünen-Politikers sind noch nicht in Sicht. Die Amtseinführung des neuen Bürgermeisters erfolgt am 1. Februar 2022.

Der Terminplan der Stadt, in dem die Wahltermine aufgeführt sind, enthält auch alle Gremiensitzungen und Großveranstaltungen des kommenden Jahres. Für die Zeit vom 5. bis 14. März ist der Mathaisemarkt zwar vermerkt; dahinter stehen aber gleich zwei Fragezeichen. -tin

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.12.2020