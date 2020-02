Höfer überreicht acht Goldmedaillen

24 Medaillen, davon acht in Gold, sieben in Silber und neun in Bronze – sie alle überreichte Bürgermeister Höfer gemeinsam mit Urkunden an verdiente Sportler, die mit ihren herausragenden Leistungen die Stadt Schriesheim nach außen hin erfolgreich repräsentiert hatten. Anlass war die traditionelle Sportler- und Ehrenamtlichen-Ehrung der Stadt in der Mehrzweckhalle.

Höfer nannte die Vereinslandschaft eine wichtige Bereicherung des Lebens der Stadt. Vermittle doch der Vereinssport grundlegende Werte, stehe für Miteinander und Fairness und fördere die Gesundheit bis ins hohe Alter hinein. „Sie haben Ihre Freizeit in Kultur, Sport und in die Menschen eingebracht, und dafür kann man Ihr Engagement nicht hoch genug schätzen“, dankte er.

Line Dancer erringen WM-Titel

Dass Line Dance nicht nur eine Nostalgie an Westernzeit ist, das zeigten Rabea Schmidt, die sich den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft in Nashville ertanzt hatte, und Uwe Riedling, der den ersten Platz errang, in einer Showeinlage. Beide erhielten die Ehrenplakette in Gold.

Die meisten Urkunden und Medaillen gingen an die Floorballer, eine Sportart, die in Schriesheim besonders populär ist und deren Spiele stets ein volles Haus garantieren. Die Urkunden wurden nicht einfach nur übergeben; jeder der Sportler hatte Gelegenheit, über den Sport und über seine Motivation zu sprechen und vor allem, tüchtig die Werbetrommel für den Sport zu rühren.

Recht forsch stand der kleine Max Andrew vor dem Bürgermeister, der den Jungen für seine außerordentliche Leistung auszeichnete. Im Kutschenfahren holte er sich und für den Reit- und Fahrverein Schriesheim den ersten Platz, im Zweispänner kam er immerhin auf Platz zwei. Auf die Frage wie er zu dieser Sportart kam, antwortete er: „Ich war so fasziniert, wie die Kutschen beim Fahrturnier um die Kurve gebrettert sind, und da stand mein Entschluss fest: ‘Jetzt fahr ich auch Kutsche‘“, berichtete er dem Publikum.

In der Disziplin Voltigieren, „dem Turnen auf einem galoppierenden Pferd“, wie sich die zweitplatzierte bei der Baden-Württembergischen Meisterschaften, Beate Künzer, ausdrückte, erhielt sie die Ehrenplakette in Bronze.

Auch die sehr erfolgreichen Kart-Fahrer von der Kipp wurden mit Medaillen bedacht. Gold ging an den Bundesendlaufsieger im Slalom, Tom Krämer, und an Leonardo Pereira, Silber an den Zweitplatzierten Cedric Hör und ebenfalls Silber an Loris D‘Antoni, der als Berufswunsch „Formel I-Fahrer“ angab.

Die Ehrenplakette in Bronze ging an den Badischen Meister in Minigolf, Martin Fallenbüchel. In diesem Jahr werden auf der Schriesheimer Anlage zwei Tage lang die Deutschen Meisterschaften ausgetragen und dazu um die 120 Spieler erwartet.

Einen neuen deutschen Rekord erzielte Inga Sauerbrey in der Disziplin Langbogen. Dafür erhielt sie die Ehrenplakette in Gold. Da braucht es schon gute Augen und äußerste Konzentration, den Pfeil punktgenau in der Halle in ein 18 Meter entferntes Ziel und im Freien in ein Ziel in bis 90 Metern zu treffen.

Auszeichnung für Klaus Grüber

Für Verdienste im Vereinswesen wurde Klaus Grüber mit der Verdienstmedaille der Stadt Schriesheim geehrt. Er prägte nicht nur in seiner Funktion als Vorsitzender und einige Jahre als stellvertretender Vorsitzender den KSV, auch als aktiver Ringer und später als Trainer hatte er Erfolge für den Kraftsportverein errungen. Später übernahm er das Amt des Abteilungsleiters Ringen und gleichzeitig das eines übergeordneten Sportkoordinators aller Abteilungen. Er selbst bezeichnete sich nicht als ein erfolgreicher Ringer. Als er in noch jungen Jahren beschloss, seine aktive Zeit zu beenden, strebte er erfolgreich das Amt des Trainers an. „Es hat mir immer viel Spaß gemacht“, betonte er.

In der Kategorie Ehrungen außerhalb der Richtlinien würdigte Höfer Horst Bluschke und Peter Bauer für mehrmaliges Ablegen des Deutschen Sportabzeichens.

Musikalisch umrahmt wurde die Ehrungsfeier von den Musikern „Irish Tunes“ einem Ensemble der Musikschule Schriesheim, unter der Leitung von Hans-Dieter Schotsch und Sylvia Hoyer-Schotsch.

