Humor aus Frankreich

Aus Verbundenheit zu Frankreich und speziell zur Partnerstadt hatte der Partnerschaftsverein Schriesheim-Uzès am Vorabend des französischen Nationalfeiertags alle Freunde französischer Lebensart zu einem Open-Air-Kinoabend eingeladen. Dafür war das Anwesen der Familie Ringelspacher, umgeben von Rebstöcken und alten Obstbäumen, geradezu ideal. 70 Stühle wurden vor der großen Leinwand aufgestellt.

Doch zunächst sah alles danach aus, dass die Veranstalter das Fest kurzfristig absagen müssten, und zwar auf Grund des Wetters. „Wir waren hin- und hergerissen und hatten dies ernsthaft erwägt“, berichtete die stellvertretende Vorsitzende Martha Berg. Als klar wurde, dass das Programm wie geplant stattfinden konnte, war auch sie erleichtert.

Sonnenuntergang genießen

Dass man sich letztendlich doch dazu entschlossen hatte, das Fest nicht abzublasen, das erwies sich als goldrichtig. Der Himmel klarte auf, so konnten die Gäste am Horizont der untergehenden Sonne zusehen.

„Es ist einfach schön, hier auf dem gemütlichen Sofa zu sitzen und den Sonnenuntergang zu genießen“, schwärmte die Ladenburgerin Margarete Werner. Bereits im vergangenen Jahr sei sie von der romantischen Kulisse wie auch vom kulinarischen Angebot beeindruckt gewesen. „Ich saß auch im letzten Jahr auf diesem Sofa und habe den Sonnenuntergang genossen“, berichtete sie: „Und auch heute wieder konnte ich das gemütliche Sofa ergattern.“

Begeistert vom Ambiente und dem Flair war auch Engelbert Westkämper. Obwohl er und seine Frau seit 20 Jahren in Schriesheim wohnen, bezeichnen sie sich immer noch als „Neubürger“. Sie erzählten, dass sie erst kürzlich in den Partnerschaftsverein eingetreten sind und sich auf die Fahrt nach Uzès freuen.

Alle warteten nun gespannt auf die Dämmerung. Doch bis dahin saß man gemütlich bei lockeren Gesprächen zusammen und genoss die Speisen, Flammkuchen oder einen Käseteller, der besonders mit den angebotenen Weinen schmeckte. Es gab nämlich einen Rosé von der Loire, einen Rotwein aus Uzès; Weißweine wie auch den Spätburgunder Weißherbst lieferte die Winzergenossenschaft. Wie in den letzten Jahren übernahm Stefan Held von „Arts Beats“ das Catering.

Satire auf der Leinwand

Dann endlich war es so weit: Die Stühle vor der Leinwand waren eingenommen und der Film „Madame Christine und die unerwarteten Gäste“ lief an. Auch bei der Auswahl des Films hatten die Veranstalter ein gutes Händchen. Satirisch aufgearbeitet wurde gezeigt, was es heißt, wenn betuchte Familien auf Regierungsbeschluss ihr Wohneigentum mit anderen Menschen teilen müssen.

Christine Dubreuil und ihre Familie gehören zur betuchten Pariser Oberschicht: Nichts stört die gutbürgerliche Idylle ihrer knapp 300 Quadratmeter großen Traumwohnung – außer familiäre Querelen. Als jedoch Dauerfrost und Minusgrade Frankreich wochenlang einfrieren lassen, haben Christine und Pierre plötzlich ganz andere Probleme.

Denn da die Regierung dringend Wohnraum für Obdachlose und finanzschwache Bürger finden muss, um sie vor dem Kältetod zu bewahren, beschlagnahmt sie kurzerhand alle Wohnungen, die zu wenige Bewohner aufweisen und teilt ihnen neue, ärmere Mitbewohner zu. Man muss zusammenrücken und das Heim mit unerwarteten Gästen und ihren Eigenheiten teilen. greg

