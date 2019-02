Hundert Mitglieder sind das Ziel

Der Ortsverband der AWO Schriesheim hegt einen ganz großen Wunsch – er will endlich die 100 Mitglieder Marke knacken. So wandte sich der Schatzmeister Peter Sommer an die Mitglieder und bat darum, im Familien- und Freundeskreis Werbung für die AWO zu machen. Mit seinem aktuellen Mitgliederstand von derzeit 96 ist der Verband zwar nicht allzu weit von seinem Traumziel entfernt, doch Austritte und Todesfälle verringern den Mitgliederbestand und lassen ihn stagnieren.

Der Ortsverband, der sich mit Fleiß, ganzer Seele und großem Einsatz für die Weinstadt einbringt, stellt für viele Vereine eine „Win-win-Situation“ dar. Das ging aus dem Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden Rainer Dellbrügge hervor. So beispielsweise für den Verkehrsverein. Was wäre die Rotweinwanderung, ohne die liebevoll in vielen Stunden von der Handarbeitsgruppe gehäkelten Glashalter?

Dank vom Verkehrsverein

Das Häkeln macht einmal den Handarbeitsdamen Freude, und zum anderen profitiert aus dem Verkaufserlös die Rehabilitationsklinik Katharienhöhe im Schwarzwald. Und dafür dankte die Vorsitzende des Verkehrsvereins, Irmgard Mohr, bei der letzten Jahreshauptversammlung den Mitgliedern. „Die Glashalter waren bei den Gästen sehr beliebt und wer einen kaufte, der ließ auch gleich sein Glas füllen“, wandte sie sich an die Versammlung und bat die Damen, auch zur nächsten Rotweinwanderung genügend Halter zu häkeln.

Seit vielen Jahren erfährt das Ferienangebot „Kochen mit Kindern“, das von den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft Schriesheimer Senioren (ASS) unterstützt wird viel Zuspruch. Sie unterstützen nicht nur die kleinen künftigen Meisterköche beim Schnippeln von Gemüse, ganz nebenbei erfahren diese eine Menge über Lebensmittel, aber auch über gute Umgangsformen. Dafür dankte der Vorsitzende dem befreundeten ASS.

Der Ortsverband der AWO versteht es aber auch zu feiern. Neben den traditionellen Frühlings- Grillfesten und der Adventsfeier, die von der Kindertanzgruppe der Eintracht mitgestaltet wird, gehen die Mitglieder auch auf Reisen, wenn auch nur auf kleine Ausflüge. Im vergangenen Jahr ging es zur „Pfalznudel GmbH“ nach Großfischlingen, und in diesem Jahr ist ein Ausflug ins Sealife in Speyer geplant. Weiter steht in diesem Jahr die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Bundesverbands mit verschiedenen Veranstaltungen auch in unmittelbarer Nähe an. Die Abschlussfeier wird in Berlin stattfinden.

An diesem Nachmittag konnte der Vorsitzende Rainer Dellbrügge viele langjährigen Mitglieder ehren. Für zehn Jahre: Sofia Haller, Renate Hartmann, Frank Schmitt, für 25 Jahre: Franziska Menges, Hans-Jürgen Krieger, für 30 Jahre: Wallburga Rube, Karl-Heinz Schulz, für 35 Jahre Irmgard Mohr, Ellen Sommer und Peter Sommer, für 40 Jahre Walter Reibold, für 50 Jahre: Mathias Grüber, für 55 Jahre Hannelore Ehret. Dazu Walter Simon für zehn Jahre Ehrenamt. Geehrt wurde auch Renate Hartmann. Sie ist seit 2009 Mitglied im Beirat und Helferin bei den Seniorennachmittagen.

