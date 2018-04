Hymne auf die kleine Kneipe bringt Schokoladen-Pokal

Anzeige

Um es gleich vorwegzunehmen, die Wortakrobaten, die auf Einladung des Kulturkreises zur Austragung des dritten Poetry Slams in den Zehntkeller gekommen waren, zeigten sich alle hoch motiviert, perfekt im Vortrag und in der Präsentation. Was jedoch zu wünschen ließ, war die mangelhafte Akustik in der einst so guten Stube Schriesheims. Stellenweise war der Nachhall so stark und intensiv, dass man nur bruchstückweise dem Vortrag folgen konnte. Und dann gab es auch noch Probleme mit dem Mikro.

Nach zwei erfolgreichen Poetry Slam-Meisterschaften war die dritte Auflage ausverkauft. An diesem Abend stellten sich neun hochkarätige Wortjongleure einer Jury, die mit der Stärke ihres Beifalls über Sieg oder Niederlage entschied. Einige Kandidaten hatten quasi Heimvorteil. So kamen Daniel Wagner und Vera Perten aus Heidelberg, Sylvie Le Bonheur aus Mannheim und NichtGanzDichter aus Ludwigshafen.

Eine weitere Anreise hatten Kaleb Erdmann von Frankfurt, Leon Perreth aus Elmstein, Maria Olszakiewiecz aus Stuttgart, Anna Teufel aus Karlsruhe und Meral Ziegler aus Konstanz. Alle kämpften in einem wortgewaltigen Wettstreit um den Siegerpokal aus feinster Milchschokolade und um ein Glas Gummibärchen. Moderator Karsten Hohage erklärte die Spielregeln dieses Dichterwettstreits um selbst geschriebene Texte, die in fünf Minuten vorgetragen werden, und dass die Lautstärke des Applauses entscheidet, wer den Sieg nach Hause trägt.