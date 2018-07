Anzeige

Die meisten wussten an diesem ersten Wahltag schon, wem sie ihre Stimme geben, waren ihnen die Kandidaten schon bekannt. Nur wenige überlegten etwas länger. „Ich habe die Kandidaten angekreuzt, die ich kenne“, bemerkt einer der Wähler und wirft seinen ausgefüllten Stimmzettel in die Wahlurne. „Es ist sehr wichtig, dass viele Schüler zur Wahl gehen“, äußert sich Julia (13 Jahre), die bereits einen Sitz im Jugendgemeinderat hatte und gerne dorthin wieder zurück kehren will. „Ich möchte das alles zu Ende bringen, was wir in der zurückliegenden Amtsperiode auf den Weg gebracht haben“, bekräftigt sie. Die drei Wahlhelfer, die noch bis 12 Uhr die Stellung halten müssen und dann von der nächsten Crew abgelöst werden, sprachen von einer sehr guten Wahlbeteiligung. „Am Anfang war es recht schleppend, aber zu den Pausen und besonders zur großen Pause kamen doch recht viele“, berichtete die Wahlhelferin Martina Schmid.

Gewählt wird noch heute. Am Donnerstag konnte die Stimmen an der Altenbacher Grundschule, an der Strahlenberger Grundschule abgegeben werden. Gestern bestand für die Jugendlichen noch die Möglichkeit in der Stadtbibliothek und am Heinrich-Sigmund-Gymnasium zu wählen. Heute haben sie von 14 bis 18 Uhr auf dem Push-Gelände die letzte Gelegenheit ihren Wahlzettel auszufüllen. Dann geht es ab 16 Uhr auf zu einer Wahlparty mit einem bunten Unterhaltungsprogramm. Das Wahlergebnis soll gegen 20.30 Uhr auf dem Push-Gelände verkündet werden.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.07.2018