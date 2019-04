„Ich habe Tätern kein Denkmal gesetzt, sondern den Opfern“

Über 70 Schicksale von jüdischen Schriesheimern sowie 25 Opfern von Zwangssterilisation und Euthanasie hat Joachim Maier in seinem Buch „Die Opfer der nationalsozialistischen Judenverfolgung und ’Euthanasie’ aus Schriesheim“ zusammengestellt. Am Dienstag wird es in der Aula des Kurpfalz-Gymnasiums vorgestellt. Im Vorfeld erzählte der Autor in einem Pressegespräch über seine Motive, dieses Thema anzugehen, und über die aufwendigen Recherchen.

Schon 2002 beschäftigte sich Joachim Maier mit den Recherchen zum Thema. Damals ging es darum, den Besuch von Schriesheimer Juden vorzubereiten. Es folgte eine Dokumentation für das Jahrbuch 2003. „Das war der Stein, der ins Wasser geworfen wurde“, so der Autor. Bald stieß er auf viel Archivmaterial zum Thema, aber nicht in Schriesheim. Fündig wurde vor allem in den großen Archiven in Wiesbaden, Karlsruhe und Freiburg. Umfangreiche Aktenbestände entstanden nämlich bei den Verfahren um Entschädigungen und Wiedergutmachung. Und Landesbehörden führten diese Verfahren.

Der letzte Brief

„Sie wurden dort geführt, wo die Menschen nach dem Krieg gelebt haben“, erzählt der Professor weiter. Deshalb recherchierte er auch in Berlin, Duisburg und Hannover. Er ist nicht nur den Spuren der 45 jüdischen Bürger gefolgt, die 1933 in Schriesheim lebten, sondern auch anderen, die vorher weggezogen waren. Zudem beschreibt der Autor die Verfahren zur Rückerstattung beschlagnahmten Vermögens und zur Entschädigung für erlittenes Unrecht.

Ein Beispiel: Eine in Karlsruhe verheiratete Schriesheimer Jüdin wurde 1942 deportiert und ermordet. Im von der Tochter gestellten Antrag auf Entschädigung ist auch der letzte Brief der Mutter enthalten, mit dem sie sich von ihren Freundinnen verabschiedet. „Das waren die Situationen, die mich am meisten bewegt haben: ein persönliches Zeugnis in Händen zu halten“, erläutert Joachim Maier.

2014 hat der Autor bereits ein ähnliches Buch über seine Heimatstadt Freudenberg am Main publiziert. Welche Motivation treibt ihn an, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Dass Anfang 1945, im Jahr seiner Geburt, noch NS-Gegner hingerichtet wurden, hat ihn sein Leben lang begleitet wie ein roter Faden. Schon im Religionsunterricht der Oberstufe wurde der Schüler mit Fragen von Schuld konfrontiert. Und die Haltung der Kirchen hat ihn derart beschäftigt, dass der Historiker und Theologe seine Doktorarbeit über den katholischen Religionsunterricht in Baden während des Dritten Reiches verfasste. Die Empörung spricht noch heute aus ihm: „Das Christentum, das vom Judentum herkommt, hat seine Wurzeln verraten!“

Dank an Ursula Abele

Seinen Dank spricht er der ehemaligen Schriesheimer Stadtarchivarin Ursula Abele aus. Sie traute ihm zu, das schwierige Thema zu behandeln. Zeitzeugen und Verwandte der Opfer haben Bilder und Dokumente zur Verfügung gestellt sowie mündliche Aussagen gemacht. Die Täter kommen in dem Buch kaum vor. „Ich habe ihnen kein Denkmal gesetzt, sondern den Opfern“, erläutert Joachim Maier.

Bürgermeister Hansjörg Höfer legt Wert darauf, dass der Autor ehrenamtlich gearbeitet hat. Die Stadt erstattete ihm lediglich Kosten für Kopien und Zuschüsse für Fahrtkosten. „Ein hoher dreistelliger Betrag“, erläutert Maier. Ein neues Projekt dieser Art wird es nicht geben, fährt er fort. Arbeit bleibt aber zuhauf. Maier erwähnt Akten von Spruchkammergerichten über Schriesheimer NSDAP-Mitglieder. „Da lagern hunderte, das können wenige Seiten, aber auch 400 Blatt sein. Es gibt für die Nachfolger noch Stoff genug.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 01.04.2019