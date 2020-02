„Ich hätte nie für möglich gehalten, einmal diese Chance zu haben“

Schriesheims neue Hoheiten stehen fest: Weinkönigin 2020/21 wird Sofia Hartmann. Die 20-jährige angehende Zahntechnikerin folgt Annalena Spieß, deren reguläre einjährige Amtszeit mit der Krönung Sofias zur Eröffnung des 441. Mathaisemarktes im Festzelt am 6. März endet.

Als ihre Prinzessinnen fungieren die angehende Bankkauffrau Fabienne Röger (18) und die Wirtschaftsstudentin Lena Meyer (20). Die in der Weinstadt bereits mit Spannung erwartete öffentliche Bekanntgabe dieser drei Namen erfolgte am Freitagabend vor den Honoratioren des Ortes im Rahmen einer traditionellen Zeremonie im Historischen Zehntkeller.

Im zweiten Anlauf erfolgreich

Gewählt wurden die Weinhoheiten – wie seit 1953 üblich – durch die Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat der Winzergenossenschaft. Herausgekommen ist ein komplett neues Team, das heißt: Keine der beiden bisherigen Prinzessinnen ist, wie seither zumeist üblich, „aufgerückt“. Zwar hat eine von ihnen als Weinkönigin kandidiert, doch die Mehrheit entschied sich in geheimer Wahl für Sofia Hartmann.

Diese Situation kennt Sofia gut. Sie selbst fungierte im Jahre 2018/19 als Prinzessin und bewarb sich danach als Weinkönigin, unterlag damals jedoch Annalena Spieß. „Ich war schon enttäuscht“, bekennt sie. Insofern kandidierte sie nun einfach erneut („Ich habe ja nichts zu verlieren“) und war im zweiten Anlauf erfolgreich – so wie übrigens auch ihre Vorgängerinnen Lisa Menges 2017 und eben auch Annalena Spieß 2019.

Hartmann – ihr Name ist in Schriesheim ein geradezu legendärer und steht für tiefe Verwurzelung im kulturellen und gesellschaftlichen Leben der Stadt. Sofias Großvater ist Peter Hartmann, der 2018 im 104. Lebensjahr verstorbene Ehrenbürger der Stadt, ihr Patenonkel der renommierte Privatwinzer Georg Bielig. In dessen Wingert und in dem ihres Onkels Peter Hartmann jr. war Sofia bereits als Kind zu Hause. „Von klein auf habe ich beim Herbsten geholfen“, berichtet sie: „Das hat mir schon immer viel Spaß gemacht.“

Auftreten in der Öffentlichkeit beherrscht die neue Weinkönigin nicht erst seit ihrer Amtszeit als Prinzessin 2018/19. Vier Jahre lang war sie Mitglied im Jugendgemeinderat der Stadt Schriesheim, davon zwei Jahre als Vorsitzende. Außerdem tritt sie als Sängerin auf – im Jugendchor des Gesangvereins Liederkranz und in einer Band der evangelischen Kirchengemeinde. Kein Wunder, dass sie im September 2019 zur Ausbildungsbotschafterin für die Handwerkskammer Rhein-Neckar-Odenwald ernannt wurde. Nach dem Abschluss ihrer Ausbildung im Schriesheimer Dentallabor Schenk möchte sie Zahnmedizin studieren oder sich zur Epithetikerin weiterbilden.

Auch ihre Prinzessin Fabienne Röger trägt einen Namen, der im Weinbau Schriesheims ein Begriff ist. Ihr Vater Stefan ist Nebenerwerbswinzer und als solcher Mitglied der Genossenschaft. Zu seinen 2,5 Hektar gehört die renommierte Lage Schloßberg, auf der laut Harald Weiss der beste Riesling der WG entsteht. „Seit klein auf helfe ich im Wingert mit“, berichtet Fabienne. Als sie in den Jahren 2009 und 2010 das Amt der kleinen Weinhoheit ausübte, entstand der Wunsch, auch „große“ Weinhoheit zu werden. Nun hat es klappt, mit einer historischen Besonderheit: Fabienne ist die erste Schriesheimer Weinhoheit, die im neuen Jahrtausend geboren ist. Geschminkt wird sie übrigens von ihrer Mutter, die seit Jahren die Weinhoheiten als Visagistin unterstützt.

Mit Lena Meyer trägt erstmals seit Jahren wieder eine Weinheimerin die Schriesheimer Krone. Denn die Wirtschaftsstudentin, die am kommenden Donnerstag ihren 21. Geburtstag feiern kann, lebt in Oberflockenbach und ist dort als Handballerin auch sportlich engagiert.

Ein weiteres Hobby ist die Politik: Vier Jahre war sie Mitglied des Jugendgemeinderates der Stadt Weinheim und dessen Sprecherin im Gemeinderat. Seit 2019 ist sie Mitglied der CDU-Nachwuchsorganisation „Junge Union“ und stellvertretende Vorsitzende der JU Weinheim.

Aber natürlich zählt auch der Weinbau dazu. „Bereits von klein auf halfen mein Bruder Florian und ich im Weinberg unserer Großmutter Margarethe Meyer bei der Lese“, berichtet Lena. Schon früh wollte sie Weinhoheit werden: „Ich hätte nie für möglich gehalten, einmal diese Chance zu haben.“ Und damit spricht sie sicher für alle drei.

