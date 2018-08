Ihre Bilder schenken Freude

Anzeige

Welches Motto hätte für eine Vernissage mit sommerlichen und farbenfrohen Motiven bei diesem Superwetter besser gepasst als „Sommerlust“? Und die Besucher, die an diesem heißen Tag ins Büro des Schriesheimer Arbeitskreises Senioren (AAS) gekommen waren, zeigten sich von der Ausstellung denn auch begeistert. Es waren übrigens so viele Gäste, dass sie kaum Platz in der doch recht beengten Stube fanden. Einige mussten deshalb im Eingang ausharren, wo sie aber immerhin mit einem leichten Lüftchen belohnt wurden.

Umrahmt wurde die Vernissage von Renate Burk-Dornbluth, die mit ihrer klangvollen Stimme die Besucher auch auf die Veranstaltung einstimmte. Brigitte Klußmann, die vom Odenwald ins Tal nach Dossenheim gezogen war und in Schriesheim ihr Atelier hat, ist eine außergewöhnliche Malerin, die sich auf das Aquarell spezialisiert hat. Diese Kunstform erfordert ein hohes Maß an handwerklicher Fertigkeit, um ein Verlaufen der Farben zu verhindern. 13 Bilder, darunter drei Großformate, stellte die Künstlerin für die Ausstellung im ASS-Büro zur Verfügung.

1986 die Malerei entdeckt

Die Einführung in diese Ausstellung und in die Vita von Brigitte Klußmann übernahm Romy Schilling vom Inner Wheel Club Schriesheim- Weinheim. Geboren in Wernigerode, entdeckte die Künstlerin demnach 1986 für sich die Malerei. Nach ersten Versuchen und nach ersten Erfolgen beschloss sie, sich der Malerei mehr professionell zu widmen und begab sich in die Ausbildung des renommierten Professors Fritz Itzinger.