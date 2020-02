Ihre Handschrift wird schon sichtbar

Es ist eine der Neuerungen beim 441. Schriesheimer Mathaisemarkt: Die ehemaligen Weinköniginnen Sophie Koch und Lisa Menges moderieren ab diesem Jahr den Krönungsabend des großen Volksfestes. In einem Gespräch in der Kuhbergstube erläuterten sie jetzt dem „MM“, wie sie die traditionelle Zeremonie im Festzelt gestalten möchten.

Sophie (21) – sie studiert in Karlsruhe für das Lehramt an Grundschulen – amtierte 2018/19 als Weinkönigin. Zuvor war sie Prinzessin ihrer Vorgängerin Lisa (24), die Tourismus- und Reiseverkehrswirtschaft studiert. In dieser gemeinsamen Zeit entstand eine Freundschaft, die von beiden bis heute gepflegt wird. Bei einem Gespräch zwischen ihnen bereits vor einem Jahr entstand die Idee, die Moderation des Krönungsabends zu übernehmen, als sie hörten, dass Astrid Spies nach fünf Jahren damit aufhören möchte.

Neuerungen nur begrenzt möglich

„Am Anfang war es eine Schnapsidee oder besser: eine Weinidee“, meinte Sophie bereits bei Bekanntgabe ihrer neuen Aufgabe Ende November. Ihrer beider Planung für das große Ereignis lief aber bereits nach dem Mathaisemarkt 2019 an. Das Traditionelle, das Heimelige, das viele Besucher an diesem Abend so sehr lieben – das soll bleiben. Aber er soll doch auch ein wenig moderner und damit der Weg fortgesetzt werden, den Astrid Spies eingeschlagen hat. Dabei sind die Veränderungsmöglichkeiten nicht grenzenlos: „Vieles ist ja gesetzt“, weiß Sophie.

Ein Ziel stand ganz oben: Es soll ein Abend werden, bei dem die neuen Weinhoheiten noch stärker im Mittelpunkt stehen. Programmpunkte, die die scheidenden Hoheiten betreffen, wie die Übergabe der Abschiedsgeschenke, wurden in den Zehntkeller-Abend vorverlagert.

Das erste, das am Programm auffällt, als die beiden Moderatorinnen es mit dem „MM“-Redakteur Punkt für Punkt durchgehen: Der offizielle Teil ist nach 90 Minuten beendet. Erreicht wird dies, indem am Ende nur eine der auswärtigen Weinhoheiten stellvertretend für alle spricht.

In vielen kleinen Punkten des Programms wird die Handschrift der beiden Neuen deutlich: Das Anstechen des Weinfasses etwa soll nicht mehr nur ein formeller Akt sein, sondern richtig zelebriert werden, und zwar durch die scheidende Weinkönigin Annalena und Bürgermeister Höfer: „Immerhin ist das ja die offizielle Eröffnung des Mathaisemarktes“, erläutert Lisa. Dementsprechend soll das „Schriesheimer Lied“ zu diesem Anlass und nicht wie bisher erst am Ende gesungen werden, dort statt bisher nun das Badnerlied.

Manuel Just krönt Prinzessin Lena

Auch das Prozedere der Krönung ist festgelegt: Bürgermeister Höfer krönt Weinkönigin Sofia, Winzer-Vorstand Karlheinz Spieß Prinzessin Fabienne und Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just Prinzessin Lena, die ja aus dem Weinheimer Ortsteil Oberflockenbach stammt.

Was die musikalische Umrahmung angeht, beschreitet das Duo ebenfalls neue Wege. Denn gemäß eines rollierenden Systems wäre dafür diesmal der Liederkranz Altenbach zuständig; doch da dieser derzeit keinen Dirigenten hat, musste er passen. Die Moderatorinnen machten aus der Not eine Tugend und organisierten einen Sänger. Wer das ist, das wird eine Überraschung – wie übrigens so manch anderes auch.

Mit weiteren Änderungswünschen konnten sich die Beiden nicht durchsetzen: „Wir wollten die Bühne an die Seite stellen“, berichtet Lisa: „Doch das war mit der Festwirtin und aus Sicherheitsgründen nicht zu machen.“ „Man kann eben nicht gleich alles ändern“, weiß Sophie.

Natürlich sind die beiden trotz eigener Bühnen-Erfahrung mächtig aufgeregt. „Fast wie bei meiner Krönung“, sagt Sophie. „Naja, nicht ganz so“, lacht Lisa. Doch beide sind sich ihrer Verantwortung bewusst: Mit 1700 Zuschauern ist es die größte Indoor-Veranstaltung der Region.

