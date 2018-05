Ihren Sommerurlaub nutzt sie, um anderen Menschen zu helfen

Anzeige

Die meisten von uns haben ihren Sommerurlaub schon geplant. Die Ziele reichen von der Nordseeküste bis zu den bayerischen Bergen, vom Gardasee bis zum heimischen Baggerweiher. Eine junge Schriesheimer Zahnmedizinerin nutzt ihren Sommerurlaub, um – pathetisch formuliert und dennoch auf den Punkt gebracht – Gutes zu tun: Dr. med. dent. Daniela Zitsch (33) wirkt im September zwei Wochen lang ehrenamtlich in ihrem Beruf auf Madagaskar.

Warum man so etwas tut? „Vielleicht, weil es einem von den Eltern auf den Weg gegeben ist, anderen zu helfen“, bekennt Daniela Zitsch. Schon ihre Mutter Dr. Barbara Schenk-Zitsch, ebenfalls Zahnärztin, engagiert sich als Gemeinderätin für die Barrierefreiheit Älterer und gründete eine nach ihr benannte Stiftung für Kinder und Jugendliche.

Madagaskar Geografische Lage: Madagaskar ist ein Inselstaat und liegt südöstlich des afrikanischen Kontinentes. Größe: Mit rund 600 000 Quadratkilometern ist Madagaskar fast doppelt so groß wie Deutschland, zählt aber mit 25 Millionen Einwohnern we-niger als ein Drittel seiner Einwohner. Kultur: Der Anteil der Analphabeten liegt bei einem Drittel der Bevölkerung. Bei den Konfessionen dominiert mit mehr als der Hälfte der indogene Glauben, etwa 40 Prozent sind Christen und sieben Prozent Muslime. Staat: Madagaskar wurde Ende des 19. Jahrhunderts französische Kolonie und 1960 unabhängig. -tin

So ist auch Daniela Zitsch selbst von Jugend an engagiert: Vom Tierschutzverein, in dem sie Mitglied ist, bis zur Organisation „World Vision“, in deren Rahmen sie seit zehn Jahren ein Patenkind in Tansania fördert. „Für 30 Euro pro Monat kann man einem jungen Menschen Ernährung und Schulbildung ermöglichen“, berichtet sie. Vergangenes Jahr finanzierte sie für die Familie jenes Stephen eine Ziege und Saatgut – in unseren Ohren ein seltsames Geschenk, vor Ort aber Mittel zur nachhaltigen Verbesserung des Lebens.