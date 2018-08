Im Auge an der Wand schimmert die Strahlenburg

Anzeige

Der Blickfang an der einen Wand ist ein übermächtiges Auge, in dessen Iris die Strahlenburg schimmert, auf der anderen Seite der Wand steht mit einem imposanten Schriftzug in hellblau, dunkelblau und gelb umrahmt „Push“. „Die Idee mit dem Schriftzug kam von einer Siebtklässlerin“, berichtet die Schülerin Sara Gomoluch, die beratend der Jugendsozialarbeiterin zur Seite steht. Und weil die Wandbemalung eine Augenweide wie auch ein Blickfang sein sollte, wurde damit der professionelle Graffitikünstler Marco Billmaier beauftragt.

Für sportlichen Aktivitäten ist ein Tischfußball vorhanden und weil derzeit der absolute Favorit Tischtennis ist, wurden vier Tische zusammengestellt und darüber aus Wollfäden ein provisorisches Netz gespannt. „Wenn wir die Tische brauchen, kann man die Konstruktion wieder auseinander bauen“, erläutert Saskia Sauter. Was noch in Arbeit ist, sind Holzpaletten, die einmal als Sitzmöbel für den Außenbereich dienen sollen und in U-Form den Blick aufs Beach- und Volleyballfeld freigeben. „Für diese Arbeit haben wir und fachmännische Hilfe und Beratung von der Schreinerei Meffert geholt“, berichtet die Jugendsozialarbeiterin, der sofort seine Hilfe wie auch die dazu benötigten Werkzeuge angeboten habe. Vom ersten Vorsitzenden des Push war zu erfahren, dass es künftig keine Vermietungen der Räume für private Zwecke geben werde. „Die Schäden waren teilweise so groß, dass die Kaution nicht ausreichte, um das alles zu beheben“, nennt Hertel den Grund.

Einweihung am 15. September

Gepflegt werden soll hingegen die Zusammenarbeit mit der Jugendsozialarbeit, betont er. „Darauf wollen wir unser Hauptaugenmerk richten“. Was an Arbeiten noch ausstehe, ist die Anlage der Außenfläche und darüber gebe es bereits Gespräche mit der Stadt. Am 15. September wird auf dem Push-Gelände die neue Grillstelle eingeweiht, nannte er den Termin.

