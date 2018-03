Im Gemeinderat einstimmiges Ja zum Haushalt

Anzeige

Allerdings wies Hasenkopf auch auf einen wichtigen Problembereich hin: „Wir haben Zweifel, ob die Bauverwaltung mit ihrer personellen Besetzung in der Lage ist, all diese Aufgaben abzuarbeiten“, bekannte er.

„Hier muss man Acht geben, dass man sich nicht zu viel aufbürdet und dadurch eine gute Vorbereitung auf der Strecke bleibt. Wir können uns einen Bau wie den Hort nicht mehr leisten, auch wenn er nach Fertigstellung sicher ein tolles Gebäude sein wird und in einigen Jahren keiner mehr über die Baukosten redet“, mahnte er unter Hinweis auf die Kostenexplosion bei dem Projekt.

Auch die CDU würdigte, dass der Haushalt schwerpunktmäßig auf Investitionen in Kinderbetreuung, Schule und Wohnen setzt, unterstrich aber ihre Forderung nach striktem Sparkurs: „Generell muss klar festgehalten werden, dass Wünsche, die nicht zu den Pflichtaufgaben gehören, derzeit unterbleiben sollten“, mahnte Stadträtin Andrea Diehl (Bild): „Dies muss man gegenüber den Bürgern offen kommunzieren.“

Die Freien Wähler verwiesen auf die hohen Summen in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021: alleine 12 Millionen Euro für die Sanierung des Schulzentrums, 10,7 Millionen an Darlehen, 10 Millionen aus der Rücklage: „Das sind gewaltige Zahlen“, bekannte Fraktionschef Heinz Kimmel (Bild).

Zugleich kritisierte er, dass im Haushalt vorgesehene Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung und Instandsetzung im Wert von 3,4 Millionen Euro nicht umgesetzt worden seien. Als Beispiel nannte er das Dach des Feuerwehrhauses, dessen Sanierung seit mehreren Jahren etatisiert ist, aber nicht umgesetzt wird. „Seit geraumer Zeit regnet es ins Büro des Kommandanten und in den Funkraum“, berichtete Kimmel und forderte daher: „Das muss abgestellt werden!“

Ausführlich widmete sich Kimmel der Suche nach der Ursache für nicht umgesetzte Maßnahmen: „Haben wir das Personal, dieses Geld auszugeben und eine wirksame Bauüberwachung und Kontrolle der Firmen zu gewährleisten?“, lautete die Frage des Fraktionschefs: „Ich hoffe, dass alles gelingt, und Pfusch am Bau oder Kostenexplosionen vermieden werden“, formulierte er in Anspielung auf entsprechende Entwicklungen beim Hort-Bau.

Deutliche Kritik übte Kimmel am Umgang mit Haushaltsanträgen der Fraktionen, etwa jenem der Freien Wähler für den Ausbau der Elektromobilität aus dem vergangenen Jahr: „Ich finde es schade, dass – wie so oft – keine Information über Anträge aus dem Gemeinderat erfolgt“, beklagte Kimmel: „Wir bitten den Bürgermeister, hier künftig aktiv auf uns zuzugehen und die Kommunikation aktiv zu gestalten.“

Für die SPD widmete sich ihr Finanzexperte und früherer Fraktionschef Rainer Dellbrügge (Bild) ausführlich den Personalausgaben, die mit 8,5 Millionen Euro derzeit rund 25 Prozent aller Ausgaben umfassen.

„Sie werden auch in Zukunft steigen“, sagte er voraus. Dies sei begründet in den Anforderungen an die Kinderbetreuung, der Betreuung von Flüchtlingen und großen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen. Wie in der Vorjahren mahnte Dellbrügge mehr energetische Sanierungen an: „Hier liegt ein riesiges Sparpotenzial für die Zukunft“, betonte er.

Wie es sich für einen Liberalen gehört, thematisierte FDP-Stadtrat Wolfgang Renkenberger (Bild) wie kein anderer Redner die hohe Verschuldung der Stadt Schriesheim, die durchschnittlich bei mehr als 500 Euro pro Bürger liegt. Dabei übte er deutliche Kritik an manchen seiner Ratskollegen: „Was helfen wohlfeile Spar-Appelle von Fraktionen, wenn diese das restliche Jahr über laufend neue Ausgaben beschließen“ (weiterer Bericht über die Sitzung folgt).

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.03.2018