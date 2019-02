Im Keller wird gewerkelt, oben tagen die Gemeinderäte

Schriesheim gestern Abend, 19 Uhr. Während die Grafikerin Stefanie Alles im Keller des Rathauses an den Schildern für die 48 Nummern des Festzuges arbeitet, beginnt im kleinen Saal der Marktausschusss des Gemeinderates seine Sitzung, auf der er letzte Einzelheiten des Festes diskutiert. Besser lässt sich nicht darstellen, was Bürgermeister Hansjörg Höfer so formuliert: „Das gesamte Rathaus steht schon im Endspurt für den 440. Mathaisemarkt“.

Das größte Volksfest der Region beginnt in diesem Jahr bekanntlich erst am 8. März, wegen der Fasnacht eine Woche später als sonst. „Das muss man immer dazusagen, damit die Leute nicht schon an diesem Wochenende auf dem Platz stehen“, scherzt Höfer. Für ihn beginnt es aber irgendwie bereits heute: Ab 14 Uhr ist er einer der Juroren, die im Rahmen der Mathaisemarkt-Prämierung 58 Weine testen müssen.

Offizieller Start ist jedoch erst am 8. März – standesgemäß mit der Krönung der neuen Weinkönigin und ihrer beiden Prinzessinnen. „Mit 2000 Zuschauern im Festzelt ist es die größte Krönungsfeier für eine Weinkönigin in ganz Deutschland“, so Höfer. Die vor Ort bereits mit Spannung erwarteten Namen der Weinhoheiten werden erst an diesem Wochenende bekanntgegeben, doch so viel lässt Höfer schon raus: „Es wird ein komplett neues Team.“

Festumzug als Höhepunkt

Fest-Höhepunkt ist der Umzug der Vereine am 10. März. Diesmal steht er unter dem Motto „Unserääns in Schriese“, widmet sich also den Redewendungen im örtlichen Dialekt. „Das zeigt, wie selbstbewusst wir sind, aber ohne irgendjemanden ausgrenzen zu wollen“, so Höfer.

Auch in diesem Jahr gibt es drei Stellen, an denen kommentiert wird. Peter Grüber macht jedoch nicht mehr mit. Auch das Traktorentreffen organisiert er nicht mehr, Ersatz ist noch nicht gefunden. „Ich hoffe, wir finden noch welchen“, so Höfer.

Ergänzt wird das Treiben durch zwei große Sport-Events. Da ist zum einen der Straßenlauf, der 25. Jubiläum feiert. „Als ich 1994 angefangen habe, hatten wir 150 Teilnehmer“, erinnert Michael Stang, damals wie heute Organisator: „Inzwischen sind es regelmäßig mehr als tausend.“ Am Sonntag folgt die Box-Matinee, diesmal mit jeweils einer Auswahl aus Istanbul und aus Baden-Württemberg. „Türkische Fanclubs aus Mannheim und Heidelberg haben sich angesagt“, so Organisator Werner Kranz. Da wird das Festzelt noch mehr brodeln als ohnehin schon.

Überhaupt das Festzelt, 2000 Besucher fassend: Für jeden Tag hat Festwirtin Ilona Böhm ein anderes Bühnenprogramm organisiert – von der Mannheimer Kult-Band „Just for Fun“ über die Publikumslieblinge „Lollies“ bis hin zu den „Krachledernen“. Am Dienstagabend steigt wieder die Mallorca-Party mit Almklausi und anderen Stars dieses Genres. Zur Modenschau tritt ein Sänger auf, der sich wochenlang bei DSDS hielt – mehr wird noch nicht verraten.

Kultur in ganz anderem Sinne bietet die Mathaisemarkt-Kunstausstellung; sie wird in diesem Jahr von der Ladenburger Künstlerin Cornelia Komor mit ihren farbenfrohen abstrakten Werken gestaltet.

Und natürlich gibt es auch wieder eine Leistungsschau. Von den 45 Ständen sind allerdings drei noch nicht besetzt. „Veranstaltungen wie diese haben es im Internetzeitalter immer schwerer“, spürt BdS-Ortschef Rolf Edelmann. Die gute Nachricht: Erstmals unterhält das örtliche Handwerk einen Stand. Betriebe, Kammer, Job Agentur und die Stabsstelle Integration des Kreises werben hier um Nachwuchs. „Wir wollen bewusst auch Flüchtlinge ansprechen“, kündigt Edelmann an.

Dazu passt, dass die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) Festrednerin der traditionellen Mittelstandskundgebung ist. „Das Rednerpult des Mathaisemarktes war schon oft ein Sprungbrett für Höheres“, meint Bürgermeister Höfer in Anspielung etwa auf Annegret Kramp-Karrenbauer. Die sprach hier im Jahre 2013 und wurde 2018 CDU-Vorsitzende: „Es war nur eine Frage der Zeit.“

