Im Kloster ist die Hölle los

Mit der Boulevard Komödie „Nonnenpoker“ von Jennifer Hülser ist der Schriesheimer Theatergruppe Rebläuse ein Coup gelungen. Das Stück hatte alles, was sich ein Theaterbesucher wünscht. Es ist modern, skurril, witzig und vor allen Dingen unterhaltsam. Bei dieser Wahl hatte sowohl die Theatergruppe wie auch ihr neuer Leiter, der Regisseur Wolfgang Mettenberger, ein gutes Händchen bewiesen und ein Gespür, was dem Zuschauer gefällt. Dem Publikum hat es sehr gut gefallen, das bewies einmal der gute Besuch und zum anderen, die vielen herzhaften Lacher.

„Es hat mir sehr gut gefallen“, bestätigte am Ende der Vorstellung eine Besucherin und auch weitere Besucher waren vom Spiel der Akteure hingerissen. „Die haben gespielt wie echte Profis, es war alles so natürlich und überhaupt nicht gekünzelt“, schwärmte eine weitere Theaterbesucherin.

Es ist die Langeweile, die die ehrwürdigen Schwestern in einem kleinen Kloster irgendwo vielleicht im Odenwald oder am Ortsrand von Schriesheim fast zu Tode quält und weil „ora et labora“ (bete und arbeite) den lieben langen Tag nicht ausfüllen, haben sie sich dem sündigen Laster Poker verschrieben. Sie sind sehr professionell in diesem verbotenen Glücksspiel, verschlagen, was das Falschspiel angeht, hat doch fast jede der Nonnen einen oder mehrere Asse im weiten Ärmel verborgen. Sie sind auch nicht dem Schlemmen und dem Saufen abgeneigt.

Zwei Mafiosi auf der Flucht

Natürlich darf die Mutter Oberin ( Gisela Flues-Namgalies) davon nichts wissen, doch sie weiß es und sie schweigt, hat auch sie ein kleines Geheimnis. Eigentlich sind sie alle sympathisch, ein wenig fromm, aber sehr clever und weltoffen. Da werden schon mal Selfies gemacht. Und als zwei Mafiosi auf der Flucht vor ihrem „grande Boss“ im Kloster Zuflucht suchen, weil Salvatore mit einen Teil einer Beute sich einen Ferrari geleistet hat und jetzt die Konsequenzen seines Boss fürchtet, flirten sie mit den etwas dämlichen und einfältigen Ganoven Salvatore (Ferdi Abbate) und Antonio (Sebastian Ortmann) auf Teufel komm raus. Geben die beiden doch vor vom Heiligen Stuhl als TÜV-Prüfer zu ihnen gesandt zu sein.

Da die ehrwürdigen Schwestern ein feines Gespür für Geld haben, schlagen sie den Mafiosi eine Pokerrunde um den Geldkoffer vor. Da die Ganoven nicht mit der Cleverness und Verschlagenheit der Schwestern rechnen, sind sie beim Spiel dabei und werden bis auf die Unterhose abgezockt. Der Geldkoffer ist verspielt, die Ganoven fürchten die Rache des Obermafiosis und dann ist er beziehungsweise die schwer bewaffnete Obermafiosa Valencia (Angelika Strelow-Reichardt) da.

Es kommt zu einer Familienzusammenführung, Mutter Oberin (Gisela Flues-Namgalies) und Mafiosa (Angelika Strelow-Reichardt) sind Schwester. Es folgt das letzte Pokerspiel zwischen den Verwandten und natürlich zieht Mutter Oberin rechtzeitig das AS aus dem Ärmel. Ende gut alles Gut. Irgendwie war das Ende fad, kraftlos und ohne Schwung, etwas langweilig, aber das ist den Schauspielern nicht anzukreiden, sie waren alle einfach großartig, eher der Autorin.

Mittwoch, 14.11.2018