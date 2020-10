Im Mittelpunkt Kinder und Jugendliche

Schaffung neuer Kindergartenplätze, der Bau eines Pumptracks, Vergabe weiterer Aufträge für die Schulsanierung in Höhe von 4,8 Millionen Euro – Kinder und Jugendliche stehen im Fokus des Gemeinderates, der am Mittwoch, 18 Uhr, zu seiner öffentlichen Sitzung zusammentritt.

Zunächst einmal für all jene, die nicht wissen, was ein Pumptrack ist: ein Rundkurs zumeist aus Beton, versehen mit Wellen und Kurven. Befahren wird das Gelände mit Mountainbikes, BMX-Rädern, Rollern, Skateboards oder Inlineskates. Bereits zu besichtigen in Ladenburg.

Mathis bringt die Sache ins Rollen

Der elfjährige Mathis trug den Wunsch nach einer solchen Anlage im Juli in der Sitzung des Jugendgemeinderates vor. Das Gremium griff ihn auf. „Wir sind fest überzeugt, dass ein Pumptrack für Schriesheimer Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene, großen Mehrwert schaffen wird“, formuliert Finn Maximilian Franzen, der Vorsitzende des Jugendgemeinderates.

Als Standort schlägt er die Grünfläche nördlich des Fußballplatzes im Sportzentrum, den südlichen Teil des Push-Geländes oder die Grünfläche vor der Mehrzweckhalle vor. Die Kosten betragen ca. 80 000 Euro.

Um ganz andere Summen geht es bei der Sanierung des Schulzentrums: Aufträge für 4,8 Millionen Euro sollen erteilt werden. Die Verwaltung versichert jedoch, „dass das Gesamtprojekt zeit- sowie kostenmäßig planmäßig verläuft.“ Vergeben werden nun die Lüftung für 1,2 Millionen Euro an die Firma Leibig (Oberhausen), Sanitär- und Heizungsanlagen für 1,7 Millionen Euro an die WEGA GmbH in Ludwigshafen sowie die Elektro- und Informationstechnik für 1,83 Millionen Euro an die Firma Steidl in Weinheim.

Investitionen sind aber auch im Bereich der Kinderbetreuung nötig. Derzeit verfügt Schriesheim über 450 Kindergartenplätze. Das bedeutet, „dass in den Kindergartenjahren 2020/21 bis 2023/24 der Bedarf das gegenwärtige Angebot übersteigt“, wie die Vorlage betont. Und zwar um 20 Plätze. Problem: Dieser Mehrbedarf besteht nur kurzfristig, denn die Zahl der Kleinkinder in Schriesheim sinkt deutlich, von 425 im Jahre 2018 auf 363 in 2023. Gesucht wird also lediglich eine provisorische Lösung.

Die Verwaltung hat drei Varian-ten geprüft: eine weitere Gruppe in der Hirschberger Straße oder der Conradstraße oder eine ganz neue Außengruppe. Zusätzliche Plätze in bestehenden Einrichtungen gelten wegen der Corona-Krise, von der keiner weiß, wie lange sie dauert, als schwierig. Speziell in der Hirschberger Straße kommt hinzu, dass zusätzliche Plätze der bewegungsorientierten Konzeption der Einrichtung widersprächen; in der Conradstraße wäre die Investition unsinnig, da der Container mittelfristig ja durch einen Neubau ersetzt wird.

Bleibt eine Außengruppe am Fuße des Madonnenbergs. Doch der liegt im Naturschutzgebiet – eine Baugenehmigung ist keineswegs sicher. Die Investitionen wären erheblich, die Gebühren entsprechend, zwischen 170 und 210 Euro. Zudem gäbe es hier auch nur Betreuung mit verlängerten Öffnungszeiten. Für Ganztagesplätze müssten die bestehenden Gruppen mit ein bis zwei Kindern überbelegt werden.

