Im Rathaus endet eine Ära

Anzeige

„Ich bin ja noch 40 Tage im Amt“, flachst Wilhelm Körbel, als er offiziell in seinen Ruhestand verabschiedet wird – nach 37 Jahren und fünf Monaten in Diensten der Stadt Schriesheim. Bekannt war er vor allem als Leiter des Grundbuchamtes, bis sein „Baby“, wie er es liebevoll nennt, in 600 Kisten ins nunmehr zuständige Amtsgericht Mannheim umzog.

An der Schwetzinger Fachschule studierte er Rechtspflege, war zunächst für die Traktorenfirma John Deere tätig und übernahm dann in der Gemeinde Lobbach das Grundbuchamt, referiert er bei seiner jetzigen Verabschiedung seinen beruflichen Werdegang.

Mit Humor erzählt er vom ersten Computer, der in den 1980er Jahren ins Rathaus kam, ein IBM: „Er hatte die Größe eines stattlichen Möbelstückes.“ Nach der Schulung durch die IBM-Mitarbeiter verlief zunächst auch noch alles ohne Probleme; doch die stellten sich zum Feierabend ein. „Wir wussten nicht, wie das Ding runterzufahren war“, erzählt er: „So haben wir einfach den Stecker gezogen.“ Das überlebte der Computer nicht: „Am nächsten Tag musste er wieder abgeholt worden“.