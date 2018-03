Im zehnten Jahr wertvolle Hilfe für Bedürftige

Anzeige

„Ein Problem sind die horrenden Mieten, die sich jemand, der eine Grundsicherung erhält, kaum mehr leisten kann“, klagt Söllner. Oft könnten sich diese Menschen notwendige Anschaffungen wie etwa einen Kühlschrank oder auch andere Haushaltsgeräte, die nicht mehr zu reparieren sind, nicht leisten.

Söllner berichtete von Rentnern, die sich hilfesuchend an sie wenden, weil sie dringend eine neue Brille brauchen. Geradezu tragisch werde es, wenn sie sich lebenswichtige Medikamente nicht kaufen können.

Scharfe Kritik an Jens Spahn

„Diese Menschen kommen nicht aus Jux und Dollerei zu uns“, sagt Söllner. Scharfe Kritik äußerte die Sozialamts-Leiterin in diesem Zusammenhang daher an dem neuen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU); dieser hatte in einem Interview die Auffassung vertreten, Hartz IV bedeute nicht Armut.

Um diese Not wenigstens ein wenig lindern zu können, ist Söllner für jede Spende dankbar. „Von diesem Geld werde ich Lebensmittel-Gutscheine kaufen“, kündigt sie an. Diese könnten dann in den beiden örtlichen Edeka-Märkten eingelöst werden. „Mit dieser Spende können wir den Betroffenen gerade vor Ostern eine sehr große Freude bereiten, da bin ich ganz sicher“, freute sie sich.

Auch Bürgermeister Hansjörg Höfer dankte den Spendern und versicherte: „Das Geld kommt eins zu eins den Bedürftigen zugute.“ greg

