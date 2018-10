„Immer mit vollem Herzen eingesetzt“

Für seine Weggefährten und Freunde ist Frank Röger ein lieber engagierter Kollege, immer gut gelaunt und um eine geistreiche Bemerkung nicht verlegen. Mit „großem Bahnhof“ wurde Röger, der über 18 Jahre Herr der Volkshochschule (VHS) Schriesheim-Wilhelmsfeld war, im Rahmen des Dozententreffens im Zehntkeller in sein neues Betätigungsfeld verabschiedet: Er wird Hauptamtsleiter in der Dossenheim Verwaltung.

Seine Nachfolgerin ist Sonja Althoff, die viel Erfahrung im Bereich der Erwachsenenbildung mitbringt. „Ich werde die Fußspuren, die mein Vorgänger hinterlassen hat, nicht ganz ausfüllen können“, überlegte sie. Siegbert Guschl, Leiter der VHS Sinsheim, moderierte den Abend. Bürgermeister Höfer, der die Dozenten der VHS und Ehrengäste, darunter den Ehrenbürger der Stadt Schriesheim und Alt-Bürgermeister Peter Riehl und den Alt-Bürgermeister aus Wilhelmsfeld, Hans Zellner, begrüßte, bedauerte den Weggang von Frank Röger nach Dossenheim.

„Er hat sich immer mit vollem Herzen für seine Heimatstadt Schriesheim eingesetzt“, ging Höfer auf dessen Vita ein. Vor 25 Jahren habe Röger seine Ausbildung im Rathaus begonnen, er holte sich Erfahrungen im Landratsamt, und ab 2001 war er Leiter der VHS. „Er hat die VHS nicht nur über die Stadtgrenzen hinaus bekannt gemacht, sein Wirkungsbereich ging bis nach Salzburg“, so Höfer. Für den weiteren beruflichen Werdegang wünschte er Röger alles Gute. Seiner Nachfolgerin wünschte er, sie möge die VHS in Schriesheim ebenso lange leiten wie ihr Vorgänger.

Renate Andres, Regionalvorsitzende der VHS „Unterer Neckar“, erläuterte in ihrem Grußwort, dass im Netzwerk Unterer Neckar, zu dem der Rhein-Neckar-Kreis, der Odenwaldkreis, Mannheim und Heidelberg gehöre, 16 Volkshochschulen integriert sind. Auch drei enge Freunde und Vertraute Rögers kamen zu Wort.

Als Schüler im Archiv gejobbt

Eine, die ihn von Jugendbeinen kennt, ist die ehemalige Archivarin Ursula Abele. Sie erzählte, dass er bei ihr im Archiv als Schüler gejobbt habe und sie habe sehr schnell seine künstlerische Ader erkannt. „Die Rückansicht der Odenwälder Krippe mit dem Motiv der Strahlenburg, die stammt von ihm“, sagte sie und ergänzte, dass auch der Umschlag zum ersten Schriesheimer Jahrbuch aus seiner Feder sei.

Margarete Berlinghoff, die über 26 Jahre an der VHS den Frauenarbeitskreis leitete, kennt Röger schon von Kindesbeinen an. Aus Salzburg angereist war Brigitte Zinnburg, deren Tante einst die VHS geleitet hatte. Die damals initiierte jährliche Fahrt nach Salzburg zum Adventssingen habe Frank Röger weitergeführt. „Inzwischen sind es schon 64 Reisen nach Salzburg geworden“, zählte sie auf.

Röger war regelrecht gerührt. An die Adresse von Ursula Abele sagte er, ohne sie wäre er mit Sicherheit Architekt geworden. Die langjährige Dozentin Gabriele Berrer-Wallbrecht beleuchtete in ihrer Ansprache sein Sternzeichen „Schütze“. Er verkörpere alles, was man einem „Schützenmann“ so nachsage: Begeisterungsfähigkeit, Offenheit, Selbstbewusstsein und Ehrlichkeit.

Ehrenbürger und Alt-Bürgermeister Peter Riehl wurde in seinen Abschiedsworten philosophisch. „Ein Abschied ist auch gleich ein Neuanfang“, wandte er sich mit leiser Stimme an Frank Röger. Dieser werde eine neue Mannschaft führen, doch er sei sicher, Röger werde seine neuen Aufgaben mit Bravour meistern. Riehl dankte ihm für seine langjährige Freundschaft und meinte zur Nachfolgerin: „Die VHS muss weiterleben, das ist mein Herzenswunsch“.

Der Vielgelobte dankte seinem einzigen Dozenten und den 18 Dozentinnen. Er habe viele Freunde gefunden und gemeinsam mit seinem Team vieles angepackt. „Wir waren alle ein Teil der großen VHS-Familie“. Dann ging es zum gemütlichen Teil des Abends über. Musikalisch wurde das Festbankett von den Kindern der Familie Rinneberg gestaltet, die Begleitmusik am Klavier intonierte Dietmar Jöst. greg

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.10.2018