Immer noch kein neuer Vorsitzender

Auch die eigens einberufene außerordentliche Mitgliederversammlung brachte dem krisengeschüttelten Automobilclub keinen handlungsfähigen Vorstand. Der Ernst der Lage und die eventuelle Auflösung eines traditionsreichen Motorsportclubs waren den Mitgliedern offenbar dennoch bewusst, sonst wären sie zu dieser wichtigen Sitzung nicht so zahlreich gekommen.

Ein einziger Punkt stand an diesem Abend auf der Tagesordnung: Wahl eines ersten Vorsitzenden, eines Kassenwartes und zweier Beisitzer. Als es darum ging, Vorschläge für das Amt des Vorsitzenden zu machen, herrschte jedoch großes Schweigen. Dann stellte Doris Miech die Frage an den noch amtierenden Vorsitzenden Hans Groß, warum er sich denn partout nicht mehr für das Amt zur Verfügung stellen und „die 30 Jahre voll machen will“.

Dieser begründete seine Ablehnung zum einen mit seinem Gesundheitszustand, zum anderen mit Querelen und Dissonanzen im Verein. So sei es ihm in den vergangenen Jahren nicht mehr gelungen, Leute zum Mitarbeiten zu motivieren. „Das Vereinsleben ist am Einschlafen“, formulierte Groß.