In den Straußwirtschaften unterwegs

Die Gäste, die die Weinscheuer Majer ansteuern, suchen und finden eine gemeinsame Musikrichtung. Das ehrwürdige Gemäuer ist bereits kurz nach 20 Uhr so voll, dass die Security streng darauf achten muss, die vorgeschriebene Anzahl an Gästen nicht zu überschreiten. „Wir sind in diesem Jahr extra früher gekommen und können trotzdem nicht rein“, bedauern einige junge Männer. Doch mit der Security zu diskutieren, das hat keinen Sinn. Vorschrift ist nun mal Vorschrift.

Proppevoll bei Majer

Im inneren der Scheuer geht es bei Stimmungsmusik der beiden Kult-Musiker Herbert und Franz so richtig zur Sache. Es wird auf den Tischen getanzt, die Hände fliegen bis zur Scheuerdecke. Textsicher sind die Feiernden auch, als das Duo alte deutsche Volkslieder intoniert. Man kommt sich beim Schunkeln näher, Küsschen werden ausgetauscht, vielleicht findet so manches einsame Herz ein Pendant.

Schlangen am Zehntkeller

Auch wer sich an diesem Abend zu spät auf den Weg zum Zehntkeller aufmacht, den stoppt vor der Tür die dort wachende Security. „Wir dürfen hier niemanden mehr reinlassen“, lautet ihre strikte Anweisung, wenn es unten schon voll ist. Da heißt es dann, sichin die Schlange einzureihen oder eine Alternative zu suchen.

Drinnen im Zehntkeller ist es heuer so voll fast wie in alten Zeiten, als es so voll war, dass ein Umfallen unmöglich war, als dicke Rauchschwaden bis zur Kellerdecke stiegen und Partygäste einnebelten.

Auch an diesem Samstag rockt die Kultband T-Band mit ihrem Leiter Wolfgang Amann und seinem Kultsänger Klaus Schenk, der mit Witz, Späßen und seiner Clownerie für eine echte Mathaisemarkt-Party-Stimmung sorgt. Darüber hinaus braucht es gar nicht viel, um die Gäste in Stimmung zu bringen. Vor der Bühne ist reichlich Platz zum Tanzen und Abrocken, was denn auch zur Genüge genutzt wird.

Aber auch auf den Straßen rund um den Rummel herrscht bis weit in die Nacht ein buntes Treiben. Und so mancher denkt noch nicht daran, so schnell den Heimweg anzutreten.

