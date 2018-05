In den Weinbergen genießen

Verkehrsvereins-Chef Karl-Heinz Schulz (l.) mit den Teilnehmern der 4. Schriesheimer Rotweinwanderung. © greg

Die bunten Plakate, die überall in der Weinstadt hängen, und die Flyer, die in Gaststätten und Geschäften ausliegen, verkünden es bereits: Am 1. Februar laden Verkehrsverein, Winzer und Winzer zur 4. Rotweinwanderung durch die Weinberge ein. Im "Hirsch" stellten Teilnehmer und Organisatoren unter Leitung von Verkehrsvereins-Chef Karl-Heinz Schulz das Programm vor.

Treffpunkt und Start

...

Sie sehen 18% der insgesamt 2192 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.01.2015