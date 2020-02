In der Wohnung wird es dunkel

Von Stephanie Kuntermann

Die Stände des Krammarkts wechseln in diesem Jahr die Straßenseite, jedenfalls in der Bismarck- und Kirchstraße - es ist ein Detail des Mathaisemarkts, das bislang wenig Beachtung fand. Jedenfalls, soweit es die Öffentlichkeit betrifft. Christa Grüber lässt das Thema dagegen keine Ruhe mehr.

Sie habe vergangenen Freitag einen Zettel im Briefkasten gefunden, erklärt die Anwohnerin der Bismarckstraße gegenüber dem „MM“. Das Ordnungsamt teilte in dem Schreiben mit, das dieser Redaktion vorliegt, dass sich die Positionen der Stände „gegenüber der bisherigen Anordnung verändern“. Grund sei die Sanierung der Straße.

Finstere Zeiten

Grüber wurde hellhörig und machte sich mit einem Zollstock ans Ausmessen. Dabei stellte sie fest, dass mit dem Einzug der Stände im wahrsten Sinne des Wortes finstere Zeiten auf sie zukommen: Steht nämlich ein großer Verkaufswagen oder ein Zelt vorm Haus, so wird es drinnen dunkel. „Mein Fenstersims befindet sich in 1,70 Metern Höhe“, sagt sie und zeigt den Abstand zum Gehsteig. In dem Raum ist ihr Wohnzimmer, direkt daneben liegt das Schlafzimmer.

Bei der Stadt habe es geheißen, dass höchstwahrscheinlich der Socken-Verkaufsstand hier platziert werde, berichtet sie weiter. Der solle etwa 2,20 Meter hoch sein: „Aber genau wussten sie das auch nicht.“ Daneben solle der Süßigkeiten-Wagen stehen, weiß sie. Was dort angeboten wird, ist Grüber allerdings nicht so wichtig. Vielmehr stört sie die Tatsache, dass die Aufbauten während der ersten Märzwochen ihre Wohnung verfinstern. Ob am Ende überhaupt mehr Fensterfläche bleibt als ein paar Zentimeter?

Sie weiß es nicht. Beim Schlafzimmer sei das nicht so wichtig: „Da halte ich mich tagsüber ja nicht auf.“ Im Wohnraum dagegen schon. Immerhin: Die Behörde versprach in dem Schreiben an die Bürger: „Bei der Planung der Standplätze haben wir jedoch Grundstückszugänge und Hofeinfahrten bestmöglich berücksichtigt, so dass es für Sie zu keinen oder nur sehr geringen Einschränkungen kommen dürfte.“

Was Grüber jedoch fassungslos macht, ist indes die Begründung der Stadt: Die Verlegung hätte nämlich damit zu tun, dass der Festzug durch die Bismarckstraße fahre und das nicht möglich sei, wenn die Besucher auf der gesamten Gehweg-Breite stehen würden. Das komme ihr vor wie ein Schildbürgerstreich, sagt die Schriesheimerin kopfschüttelnd.

Doch Ordnungsamtsleiter Achim Weitz bestätigt den Sachverhalt: „Nach der Sanierung wurden auf einer Straßenseite Parkplätze vorgesehen.“ Dadurch werde der Gehweg breiter. Würden die Stände am alten Platz bleiben, dann bestehe die Gefahr, dass Besucher beim Umzug bis zur Gehwegmarkierung an der Strecke stehen würden: „Und dann wäre die Fläche für den Festzug nicht mehr da.“

Belastungen gering halten

Auch die Vorgabe, dass jeder Umzugswagen durch Helfer, die sogenannten Wagenengel, begleitet werden müsse, ändere das nicht: „Wenn die Straße zu eng wird, brauchen wir auch keine Engel mehr.“

Die Stadt wolle die Belastungen so gering wie möglich halten, versichert er: „Wir haben angekündigt, dass wir das in diesem ersten Jahr mal ausprobieren werden.“ Man werde daran arbeiten, die Lösung des Problems könne aber nicht sein, „dass wir in der Bismarckstraße jetzt keinen Krammarkt mehr haben. Irgendwo müssen die Stände dann auch hin.“ Die Bewohner der Friedrichstraße hätten den Krammarkt seit jeher vor ihrer Tür: „Und sie nehmen ihn hin zum Wohl der Allgemeinheit.“

Eine Entschädigung oder ein Ausweichquartier bekomme aber niemand, sagt er: „Meines Wissens gibt es das nicht.“ Über eine Einladung oder Ähnliches könne man sich aber durchaus Gedanken machen: „Das ist keine schlechte Idee.“

