In die Gemeinschaft aufgenommen

Schriesheim.„Ihr gehört ab heute zu den Strahlenberger Grundschulkindern“ – 42 Mädchen und Jungen sind in das neue Schuljahr gestartet. „Wir sind eine große Gemeinschaft“, erklärte Schulleiterin Stefanie Zschätzsch. Die Erstklässler wurden bei der Einschulungsfeier auch über den viel zitierten „Ernst des Lebens“ aufgeklärt, der sich in einem Theaterstück der Zweitklässler am Ende als Banknachbar und Schulfreund entpuppte. Während die Schulanfänger ihre Klassenlehrerinnen kennenlernten, bewirtete der Förderkreis der Schule die Eltern und Angehörigen auf dem Pausenhof. greg

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.09.2019