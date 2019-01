In einer Nacht zwei Einbrüche

Gleich zu zwei Einbrüchen ist es in der Nacht zum Mittwoch in Schriesheim gekommen. Ob es sich bei den Urhebern der beiden Taten in der Römer- und Heidelberger Straße um dieselben Täter handelt, das ist nach Angaben der Polizei derzeit nicht geklärt, sondern noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Anwohner oder andere Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Bislang unbekannte Täter hebelten in einem Mehrparteienhaus in der Heidelberger Straße die Tür zu einem Lokal auf und durchsuchten Schränke und Schubladen. Aus einem Ledergeldbeutel entwendeten sie dabei Bargeld in Höhe von rund 100 Euro; ob weitere Utensilien gestohlen wurden, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Den Schaden an der Tür beziffert die Polizei auf rund 500 Euro.

Café aufgebrochen

Noch wesentlich höher ist die Schadenshöhe im zweiten Fall. Unbekannte verschafften sich über ein Fenster Zugang zu einem Café und ließen zwei Tablets, die Tageseinnahmen des Vortages, eine Kaffeemaschine sowie eine Milchaufschäummaschine mitgehen.

Die Geschädigte wurde am Mittwochmorgen auf den Einbruch aufmerksam und verständigte die Polizei. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich nach ersten Angaben der Geschädigten auf etwa 10 000 Euro.

Die Tatzeiten liegen zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen. Zeugen und/oder Anwohner, die in der Nacht zum Mittwoch verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier in Weinheim aufzunehmen. pol/-tin

Info: Hinweise an Polizeirevier in Weinheim, Telefon 06201/10030

