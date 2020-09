Infos digital, Genuss weiter real

In schweren Zeiten ist Ideenreichtum gefordert. Wenn Bisheriges nicht funktioniert, müssen eben Alternativen her. Und an Kreativität ist die Weinstadt an der Bergstraße nicht arm, wenn es darum geht, einen Besuchermagneten wie ihre Weinwanderung, zu der in den vergangenen 22 Jahren jeweils am dritten Sonntag im September um die 4000 Besucher kamen, vor dem Corona-Aus zu bewahren. Und diese Alternative wurde jetzt präsentiert.

Stadtverwaltung, Verkehrsverein und Winzer waren vor die schwierige Aufgabe gestellt, eine Weinwanderung unter Corona-Bedingungen umzusetzen. Denn: „In den Weinbergen sein Viertel zu genießen, das ist hier in Schriesheim ein Jahrhundert lange Tradition“, scherzte beim Pressegespräch am Winzerdenkmal vor dem Rathaus Winzer Johannes Teutsch, der mit seinen Kollegen die Umsetzung der Idee vorstellte.

Laufzeit bis Anfang Februar

Der Gedanke ist, die 23. Weinwanderung nicht nur auf einen Sonntag zu begrenzen, sondern bis in den Februar hinein auszudehnen. „Ich würde sagen: bis zur Rotweinwanderung“, wie der kommissarische Vorsitzende des Verkehrsvereins, Joachim Müller, unter Hinweis auf deren traditionellen Termin am ersten Sonntag im Februar einwarf. Die Idee, die Mitinitiator Bernd Molitor vorstellte, ist einfach. Statt sich wie sonst in Massen an einem einzigen Sonntag durch die Weinberge zu schieben, kann jeder seinen Termin ganz individuell zu einem Spaziergang oder einer Wanderung selbst bestimmen – ob allein, ob mit Freunden und Verwandten; nur die erlaubte Teilnehmerzahl darf nicht überschritten werden.

Natürlich kann er dabei die besten Weine der heimischen Winzer im Gepäck haben. Dafür sorgen acht renommierte Weingüter: Bielig, Jäck, Majer, Müller, Rosenhof, Teutsch, Wehweck und die Winzergenossenschaft. Diese haben, natürlich aufeinander abgestimmt, jeweils einen ihrer besten Weine, also insgesamt acht und damit einen Querschnitt durch alle Rebsorten der Bergstraße, in einen Karton gepackt. Für 65 Euro können ihn die wandernden Weinfans bei jedem der teilnehmenden Winzer oder über die Homepage beziehen.

Neben den edlen Tropfen enthält das Paket eine genaue Beschreibung der Wegeführung, die in diesem besonderen Jahr bei der Wehweck‘ schen Hütte am Kelterhaus beginnt. Die Wegstrecke, diesmal also von hinten aufgezäumt, ist gut beschildert und führt zu den weiteren Stationen, an denen im Gegensatz zu den vergangenen Jahren keine Bewirtung auf den Wanderer wartet.

Stattdessen gibt es einen QR Code, mit dem man per Smartphone ein Video abrufen kann, in dem Wissenswertes über den Wein, den man gerade trinkt, und den Weinbau im Allgemeinen zu erfahren ist. „Jeder der mitmachenden Winzer stellt ein professionell gemachtes Video bereit“, erläuterte Molitor.

Das Ende der Weinwanderung bildet die Hütte der Genossenschaft. Von dort gelangt man wieder ins Tal und kann bei einem der Gastronomen Rast machen – und das nicht virtuell, sondern auch sehr real.

„Das Schöne an diesem Event ist, dass man es so oft man möchte wiederholen kann“, hob der kommunale Wirtschaftsförderer Torsten Filsinger die Besonderheit hervor. Auf Grund der Laufzeit bis ins nächste Jahr „eignet es sich sogar als Weihnachtsgeschenk“, betonte Bürgermeister Hansjörg Höfer.

Die Startseite im Web ist ab Mittwoch verfügbar. Geordert werde kann das Weinpaket mit allen Informationen ab dem 23. September.

Info: www.weinwanderung- schriesheim.de

