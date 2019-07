Inge Pfrang ist neue Ortsvorsteherin

Die neue Ursenbacher Ortsvorsteherin heißt Inge Pfrang, ihr Stellvertreter ist Bernd Trotte. Beide Kandidaten wurden vom Gremium einstimmig bei der ersten Ortschaftsratssitzung gewählt. Diese Wahl sowie die offizielle Verpflichtung der Neugewählten wurde noch von der scheidenden Ortsvorsteherin Rosemarie Edelmann durchgeführt.

Nach der Vereidigung nahmen Pfrang, Trotte, Clarissa Edelmann, Imke Felden, Miriam Köster und Bernadette Siegmund ihre Plätze ein. Die neue Ortsvorsteherin dankte den Wählern für ihr Vertrauen, ebenso Edelmann für die geleistete Arbeit: „Rosi hinterlässt große Fußstapfen, und da muss ich erst hineinwachsen.“

Der kleine Sitzungssaal im Dorfgemeinschaftshaus war brechend voll; zahlreiche Dorfbewohner wollten an diesem historischen Akt teilhaben. Als letzte Amtshandlung hatte die scheidende Ortsvorsteherin noch eine weniger angenehmere Aufgabe zu bewältigen: Es galt, zwei langjährige Räte zu verabschieden, Rolf Pranner und Heinz Sommer.

Fels in der Brandung

In ihrer Laudatio dankte sie den Ausscheidenden für ihre langjährige und konstruktive Arbeit für den Ortsteil Ursenbach. „Ihr habt alles daran gesetzt, Ursenbach nach vorne zu bringen, für euch stand immer Ursenbach an erster Stelle“, wandte sie sich an die zu Ehrenden.

Sie nannte sie „einen Fels in der Brandung“ und hob lobend hervor, dass alle Sitzungen, wenn auch mit hitzigen Debatten, doch am Ende stets harmonisch abliefen.

Bürgermeister Hansjörg Höfer hob in seiner Ansprache den außerordentlichen Zusammenhalt innerhalb des Ortes hervor. „Ursenbach ist ein Dorf ohne Wirtschaft und ohne Einkaufsmöglichkeit, doch ihr habt zum Zusammenhalt der Bewohner aktiv beigetragen“. Er lobte auch die konstruktive Arbeit innerhalb des Gremiums, ihre Geschlossenheit und eine stets klare Zielsetzung gegenüber der Verwaltung. „Mit einem Satz, ihr habt Ursenbach nach vorne gebracht“.

Konstruktive Zusammenarbeit

Am Ende der emotionsgeladenen Sitzung verabschiedete sich Rosemarie Edelmann mit einer kleinen Rede an ihre Ursenbacher. Sie dankte ihrem Team für die sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit und zählte einige der gemeinsam erreichten Ziele auf, etwa die energetische Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses, die Umgestaltung des Hofes, den Kampf um den Bolzplatz, neue Zäune für den Friedhof, die Änderung des Kirchenbezirks, die Neuauflage des Buchs „Mein Dorf zwischen den Wäldern“ und die krönende 650-Jahrfeier.

Am Ende hatte aber auch Edelmann noch ein Anliegen: „Mein Herzenswunsch ist, dass die hier leerstehenden Häuser wieder mit Leben gefüllt werden“. Im Anschluss wurden alle zu einem kleinen Snack im Hof eingeladen. greg

