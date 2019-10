Inspirierende Reise auf die Insel

Auf vielfachen Wunsch hin und nach dem großen Erfolg im letzten Jahr nahm der Schriesheimer Kammerchor unter Leitung von Markus Karch die Inszenierung „Sounds of London“ noch einmal in sein Herbstprogamm auf.

Er schickte die Konzertbesucher in der voll besetzten evangelischen Kirche auf eine inspirierende und entspannende Reise zurück ins London der vergangenen dreihundert Jahre. Für die Sänger bedeutete das keinesfalls, für Stunden in einer fast erstarrten Pose vor dem Altar zu stehen. Karch brachte vielmehr eine Choreographie ein, die dem Abend eine große Lebendigkeit verlieh.

Einmal postierte er die Musiker in den Mittelgang, oder die Geige erklang von der rechten Seite, was dem Gesamtklang eine beeindruckende Dynamik verlieh. Trotzdem herrschte in der Kirche eine derart konzentrierte Stille, kein nervöses Hüsteln und Räuspern war zu hören, dass man das Gefühl bekommen konnte, mancher Besucher habe vorübergehend das Atmen eingestellt.

Ein Sturm der Begeisterung

Als der letzte Ton verklungen war, herrschte erst einmal ergriffenes Schweigen, bis dann ein Sturm der Begeisterung losbrach. Karch führte Werke englischer, aber auch großer deutscher Komponisten zusammen, die in England ebenso wie in ihrer Heimat Erfolge feierten.

So komponierte Friedrich Händel in seiner Londoner Zeit Oratorien, und Johann Christian Bach wirkte als Musikmeister am Hof der englischen Königin Sophie Charlotte, wo er liebevoll englischer Bach genannt wurde. Von Händel sang der Chor das „Dettinger Te Deum“ sowie den Chorsatz aus dem „Messias“. Mit der Prelude in g-Moll von Henry Purcell für Solo-Violine wurde das musikalische Feuerwerk eröffnet.

Weiter ging es mit dem dreistimmigen Frauenchor „Veni domine“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy, der 1829 nach London reiste und dort begeitert aufgenommen wurde. Als nächstes bezogen die männlichen Chormitglieder Stellung an beiden Seiten des Altars, und stimmgewaltig ging es weiter mit „Sing joyfully“ von William Byrd, dessen Harmonien den gesamten Kirchenraum füllten. Sehr gefühlsbeladen erklang die Trauermusik für die Königin Mary II aus dem Choratz „Thou knowest, Lord.“ Im Arrangement für zwei Chöre „As one who has slept“ von John Tavener wurden die Zuhörer ins 21. Jahrhundert katapultiert.

Entrücktes Publikum

Mit „Musica Dei donum“ für Chor und Soloflöte von John Rutter, einem Komponisten des 20. Jahrhunderts entließ der Chor sein entrücktes Publikum in die Pause. Im zweiten Teil des Abends wechselten sich Komponisten aus dem 17. Jahrhundert und solche der Moderne ab. Zu Letzteren zählt Bob Chilcott mit dem Sanctus- Motiv aus der „Peace Mass“ und seinem Kyrie wie dem Motiv „Make us“ aus „A little Jazz Mass“.

Aus der gleichen Epoche stammt auch das „Kliros“ aus der „Funeral Cantile“ von John Taverner. Eingebettet in Händels Chorsatz „Make them to be“, war Benjamin Britten „A Hym to the Virgin“. Mit Thomas Tallis, einem Komponisten aus dem 16. Jahrhundert, und seinem „If ye love me“, einem Chorsatz für vier Stimmen, ging ein wunderbarer musikalischer Abend zu Ende. greg

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.10.2019