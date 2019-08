Internet und Nahverkehr brennen unter den Nägeln

Knapp einen Monat nach ihrer offiziellen Verpflichtung zur Ortsvorsteherin des Stadtteils Ursenbach hat Inge Pfrang die aus ihrer Sicht wichtigsten, vor Ort anstehenden Aufgaben formuliert. Anlass war ein Besuch der Gemeinderatsfraktion der SPD, für die sie bei der Kommunalwahl auch kandidiert hatte. Die Sozialdemokraten hatten um den Termin gebeten, „um sich abseits des Tagesgeschäftes mit der neuen Ortsvorsteherin über aktuelle Ursenbacher Themen auszutauschen“, wie Fraktionschef Sebastian Cuny in seiner Pressemitteilung über die Ergebnisse dieses Gespräches erläutert.

Erstes Thema war natürlich die bessere Internetversorgung. Nachdem der für den Ausbau zuständige Zweckverband für Oktober den tatsächlichen Start der Bauarbeiten in Altenbach und Ursenbach angekündigt hat, müssten „der Ankündigung nun Taten folgen“, betonte Pfrang.

„Schnelles Internet ist heute für jeden Haushalt so wichtig wie Strom und Wasser“, bestätigte Stadträtin Renate Hörisch-Helligrath aus Altenbach. Inge Pfrang hob die Chance für Ursenbach hervor, mit dem Abbau der Dachständer für den Strom und deren Verlegung in die Erde gleich die Glasfasertechnologie mit in die Häuser verlegen zu können.

Während sich beim Internet zeitnahe Lösungen abzeichnen, scheint beim Öffentlichen Nahverkehr die Problemlösung schwieriger. Stadträtin Gabriele Mohr-Nassauer bestätigte eine große Unzuverlässigkeit des Busverkehrs in Ursenbach.

„Rufbusse“ unzuverlässig

Über 90 Prozent der Busverbindungen sind als sogenannte „Rufbusse“ ausgewiesen. Wer den Bus nutzen will, muss ihn zuvor telefonisch angefordert haben. „Oftmals erklären sich die angewählten Mitarbeiter jedoch als nicht zuständig oder bestellte Busse kommen einfach nicht“, schilderte die Stadträtin. „Diese Unzuverlässigkeit muss aufhören“, forderte Kreisrat Rainer Dellbrügge: „Wir zahlen als Stadt und Kreis ordentliches Geld für dieses Angebot, das dann auch erbracht werden muss.“ Er kündigte an, eine Dokumentation der tatsächlich ausgeführten Fahrten und Beschwerden anzufordern, um danach Lösungen zu entwickeln und notfalls Zahlungen auch zurückzufordern.

Wie in der Kernstadt, so bereitet der Zustand öffentlicher Gebäude auch im kleinsten Stadtteil Sorgen. So sei der Sanierungsbedarf in der Friedhofskapelle und im Feuerwehrgerätehaus hoch. In dessen Fahrzeughalle befinde sich neben den Sanitäranlagen besonders die Decke in schlechtem Zustand. Die ohnehin mangelhafte Dämmung musste entfernt werden, nachdem sich wiederholt Deckenteile gelöst hatten. Der Heißlüfter, der als Frostschutz für das Löschfahrzeug aufgestellt wurde, „heizt aktuell eigentlich zum Dach hinaus“, so Pfrang.

Abschließend regte Sebastian Cuny an, den Gemeinderat frühestmöglich über die Termine der Ortschaftsratssitzungen zu informieren, um einen engen Austausch zwischen den ehrenamtlichen Kommunalpolitiker zu gewährleisten. -tin

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.08.2019