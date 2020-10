Irrfahrt endet auf zu schmalem Pfad

Ein Foto, das die Dramatik offenbart: Der BMW steht am Abgrund. © Feuerwehr

Die Schriesheimer Feuerwehr bringt es auf den Punkt: „Im wahrsten Sinne des Wortes vom rechten Weg abgekommen“ ist der Fahrer eines Pkw am Mittwoch in Schriesheim.

Der Heddesheimer war mit seinem Fahrzeug in den Weinbergen unterwegs. Von der Verlängerung des Steinschleifenwegs bog er auf einen Feldweg in Richtung Dossenheim ab, der nach gut 300 Metern in einen schmalen Pfad übergeht. Doch davon ließ sich der Fahrer nicht beeindrucken und setzte die Fahrt mit seinem BMW einfach fort. Sie endete nach weiteren 50 Metern an einem Busch – auf einem Weg von nur einem Meter Breite.

Absturz nicht ausgeschlossen

Vor Ort forderte die Polizei Unterstützung der Feuerwehr bei der Bergung des Fahrzeuges an. Aufgrund der Lage der Einsatzstelle konnte ein normaler Abschleppdienst nämlich nicht tätig werden. Zudem war die Situation vor Ort schwierig, ja gefährlich. Bei einer unkontrollierten Bewegung könnte das Fahrzeug den Abhang hinunter rutschen.

Die Rettungskräfte entschlossen sich daher zu einer „Mischung von Technik und Manpower“, wie die Feuerwehr formuliert: Das Fahrzeug des Heddesheimers wurde mit der Winde des Feuerwehr-Quads gezogen, während es parallel dazu von den Helfern mit bloßen Händen vom Abhang zurückgehalten wurde. So schaffte man das Fahrzeug Meter für Meter zurück bis zum wieder befahrbaren Bereich des Feldweges.

Die beiden Insassen des Fahrzeuges kamen bei der ganzen Aktion mit dem Schrecken davon. Gegen 18.30 Uhr war der Einsatz vor Ort beendet, an dem von Seiten der Feuerwehr elf Personen und vier Fahrzeuge teilnahmen. Die Polizei war mit zwei Beamten vor Ort und nahm die Ermittlungen auf. red/-tin

