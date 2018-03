Isolde Nelles gibt Vorsitz nach neun Jahren ab

Anzeige

Bei der Jahreshauptversammlung der IG Branich im Hotel Ludwigstal herrschte schon so etwas wie Wehmut, war es doch definitiv die letzte Sitzung unter der Vorsitzenden Isolde Nelles, die nach dem Rückzug von Frieder Schoenel im Jahr 2009 die Interessensgemeinschaft Branich, die derzeit 131 Mitglieder zählt, über neun Jahre lang leitete. Im zurückliegenden Jahr gab sie zum Entsetzen der Mitglieder bekannt, dass sie und auch ihre gesamte Vorstandschaft aus Altersgründen zurück treten werden.

„Wir haben die Arbeit gerne gemacht, doch jetzt sollte in die IG ein neuer und frischer Wind rein“, begründete sie den Entschluss. Sie dankte allen Mitgliedern für ihre tatkräftige Unterstützung. Sie dankte den Paten, die bereit waren, Aufgaben zu übernehmen und sie dankte allen, die „ihre Art und ihr Wesen ertragen“ haben. Als sie vor neun Jahren das Amt von Frieder Schoenel übernommen habe, machte man ihr mit den Worten „Wir helfen dir“ Mut und den wolle sie auch an ihre Nachfolger weitergeben. „Wir hatten viel erreicht, doch es gab auch Momente, da war es alles andere als kuschelig“, erinnerte sie sich. Mit einem Küsschen und einem persönlichem Geschenk bedankte sie sich bei ihren beiden Mitstreitern, ihrem Mann Franz Josef und ihrem Stellvertreter Karl Balmert. In einem kurzen Bericht fasste sie alle wesentlichen Ereignisse des zurückliegenden Jahres zusammen. Veranstaltet wurden Vorträge, wie beispielsweise der über das Erbrecht, die jedoch kaum Resonanz erfuhren, bedauerte sie. Ausfallen musste die jährliche Putzaktion der Interessengemeinschaft, wie auch die Ferienspiele, doch sie legte ihrem Nachfolger ans Herz, an der Putzaktion in Zukunft weiter festzuhalten. Highlight des vergangenen Jahres war der Festakt zum 70-jährigen Jubiläum in den Räumen des privaten HSG Gymnasiums.

Der Kassier Franz Josef Nelles übergab seinem Nachfolger eine gut geführte Kasse. Was er jedoch bedauerte war, dass die Spendenbereitschaft seit Jahren rückläufig ist. „Wir können niemanden zum Spenden zwingen“, meinte er, doch jeder Verein sei nun mal auf Zuwendungen von außen angewiesen. Daher verkündete auch gleich sein Nachfolger Michael Ott, die Mitgliedsbeiträge im nächsten Jahr entsprechend anpassen zu wollen. Für ihre Nachfolge schlug Isolde Nelles Monika Klahr vor, die dann auch einstimmig zur neuen Vorsitzenden gewählt wurde. Sie ist ein „echtes Branichkind“, auf dem Branich geboren und dort aufgewachsen und sie kennt die Interessengemeinschaft von Kindesbeinen an.