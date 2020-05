Ist kommunaler Friedwald vom Tisch?

Von Stephanie Kuntermann

Erwartet werden 325 Nutzungsverträge, die in einem ersten Verkaufszeitraum über etwa 20 Jahre vergeben werden. Gegenstand der Auflistung ist ein Thema, das sich solchen Kalkulationen normalerweise entzieht, nämlich die letzte Ruhestätte. In der Gemeinderatssitzung am Mittwoch stellt die Verwaltung verschiedene Angebote vor, die sie für die Einrichtung eines

...