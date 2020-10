Ja zu „pragmatischer Lösung“

Die Stadt Schriesheim will die vorübergehend fehlenden Betreuungsplätze schaffen, indem die bestehenden Ganztagsgruppen um jeweils ein bis zwei Kinder stärker belegt werden als vorgesehen. Der Gemeinderat hat diesem Konzept am Mittwochabend zugestimmt.

Der Hintergrund: Derzeit verfügt Schriesheim über 450 Kindergartenplätze. Das bedeutet, „dass in den Kindergartenjahren 2020/21 bis 2023/24 der Bedarf das gegenwärtige Angebot übersteigt“, wie die Verwaltung in ihrer Vorlage vorrechnete. Und zwar um 20 Plätze. Problem: Dieser Mehrbedarf besteht nur kurzfristig, denn die Zahl der Kleinkinder in Schriesheim sinkt deutlich, von 425 im Jahre 2018 auf 363 in 2023. Gesucht wird also lediglich eine provisorische Lösung.

Drei Varianten zur Auswahl

Die Verwaltung hat drei Varianten geprüft: eine weitere Gruppe in einer der bestehenden Einrichtungen (Hirschberger Straße oder der Conradstraße) oder eine ganz neue „Außengruppe“. Zusätzliche Plätze in bestehenden Einrichtungen gelten wegen der Corona-Krise, von der keiner weiß, wie lange sie dauert, als schwierig. Speziell in der Hirschberger Straße kommt hinzu, dass zusätzliche Plätze der bewegungsorientierten Konzeption der Einrichtung widersprächen; in der Conradstraße wäre die Investition unsinnig, da der Container dort mittelfristig ja durch einen Neubau ersetzt wird.

Bliebe eine Außengruppe am Fuße des Madonnenbergs. Doch der liegt im Naturschutzgebiet – eine Baugenehmigung ist keineswegs sicher. Auch die Investitionen wären erheblich, die Gebühren entsprechend, zwischen 170 und 210 Euro. Zudem gäbe es hier auch nur Betreuung mit verlängerter Öffnungszeit.

Genehmigung unter Bedingungen

Am unproblematischsten ist also, für Ganztagesplätze die bestehenden Gruppen um ein bis zwei Kinder überzubelegen. „Es gibt zahlreiche Träger und Kommunen, die von dieser Regelung Gebrauch machen“, berichtet Kristina Reisinger, Pressesprecherin des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS): „Die Träger müssen dies aber beim Landesjugendamt beantragen.“ Bedingung für die Genehmigung sei, dass dies nur befristet gelte und „die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt bleiben.“ So muss der Mindestpersonalschlüssel eingehalten werden.

Das ist auch dem Landratsamt wichtig, auch wenn „eine Zustimmung des Kreises gesetzlich nicht vorgesehen“ ist, wie Ralph Adameit, Pressesprecher des Landrates, erläutert: „Aus jugendhilferechtlicher Sicht sind mehr Kinder bei gleichbleibendem Personal pädagogisch kritisch und nicht sinnvoll.“ Eine Tageseinrichtung sei eben „nicht nur ein Betreuungsort, sondern auch eine Bildungseinrichtung mit Bildungsauftrag“, betont Adameit: „Bei Überbelegungen kommen die pädagogischen Fachkräfte an die Grenzen des Leistbaren, und den Bedürfnissen der Kinder wird man auch nicht mehr gerecht.“

„Das ist eine Übergangslösung“, versicherte Hauptamtsleiter Dominik Morast in der Gemeinderatssitzung. Ganz zufrieden ist er damit nicht, vor allem, weil „mittelfristig keine Ganztagesplätze geschaffen würden“. Doch die Dringlichkeit überwiegt: „Die Entscheidung zur kurzfristigen Schaffung von Kindergartenplätzen kann jedoch nicht verschoben werden, da die Kindergartenanmeldungen für die Monate März bis August 2021 dringend bearbeitet werden müssen.“

Politische Rückendeckung

Aus dem Gemeinderat bekam Morast für dieses pragmatische Vorgehen viel Lob. „Wir begrüßen den Vorschlag der Verwaltung“, sagte Fadime Tuncer (Grüne). Auch Christiane Haase von der CDU hielt ihn für „sinnvoll“. Wolfgang Renkenberger von der FDP lobte ebenfalls die „pragmatische Lösung“.

In der Debatte kam aber auch die Frage nach altersgemischten Gruppen auf. In diesem Fall würden Kinder sowohl Krippen- (ein bis drei Jahre) als auch Kindergartenkinder (drei bis sechs Jahre) gemeinsam betreut. Pädagogisch ist dieses Konzept nicht unumstritten, die Schriesheimer Stadträte stehen dieser Möglichkeit aber offen gegenüber. „Das wäre einfach ein ergänzendes Angebot“, meinte Gabriele Mohr-Nassauer (SPD).

Darüber hinaus machte die Verwaltung in der Sitzungsvorlage den Vorschlag, Krippenplätze zu Kindergartenplätzen (für Kinder zwischen drei und sechs) umzuwidmen. Allerdings könnte es sein, dass Fördermittel, die ursprünglich für Krippenplätze vorgesehen waren, zurückgezahlt werden müssten.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.10.2020