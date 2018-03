Anzeige

Vor nicht allzu langer Zeit gehörte der Montag im Festzelt den Schriesheimern und ihren Vereinen, die den Abend mit viel Liebe und Leidenschaft gestalteten. Unvergessen sind auch die gesponserten Göckele, die den Vereinsmitgliedern serviert wurden. Doch diese Zeit ist vorbei, und dies wurde auch am Montagabend, als es darum ging, den besten Schlagerinterpreten zu küren, von vielen Schriesheimern bedauert.

Denn die neue Veranstaltung war von den Organisatoren bestimmt gut gemeint, doch sie ging an den meisten Schriesheimern vorbei. Etliche, die an diesem Abend ins Festzelt kamen, verließen es enttäuscht bereits kurz nach dem Start. Das Zelt war nur knapp zur Hälfte gefüllt.

Jugendliche, die ihre Leidenschaft für den deutschen Schlager entdeckt hatten, standen allerdings ganz vorne vor der Bühne auf den Tischen, sangen lautstark mit, klatschten und waren so richtig in Feierlaune. Was jedoch auffiel: Je später der Abend, desto leerer das Zelt.