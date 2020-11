Jeder Einkauf kostet fünf Euro

Ab Dienstag, 1. Dezember, gibt es wieder eine Tafel in Schriesheim, wenn auch nur als Ausgabestelle im Evangelischen Gemeindezentrum in der Kurpfalzstraße 13. Auch ist das Angebot des Deutschen Roten Kreuzes für bedürftige Bewohner immer nur dienstags von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Mit einem Ausweis können hier Tafelkunden Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs für eine Schutzgebühr von fünf Euro einkaufen. Das gilt laut Stadtverwaltung für rund 100 Familien mit zusammen zwischen 200 und 300 Personen.

Die neue, mobile Tafel ersetzt die Ausgabe, die bis März 2020 fünf Jahre lang in der Regel zweimal wöchentlich im Freien im Schulhof der Strahlenberger Grundschule existierte. Mit Beginn des ersten Corona-Lockdowns war dieses Angebot eingestellt worden. „Ermöglicht wird die neue Ausgabestelle durch den Schulterschluss der Tafel Mannheim, die sich in Trägerschaft des DRK-Kreisverbands Mannheim befindet, der Evangelischen Kirchengemeinde Schriesheim und der Stadt Schriesheim“, betont das DRK.

Projekt läuft zunächst ein Jahr

„Das ist erstmal ein Kompromiss“, ergänzt Hubert Mitsch, Leiter der Tafeln für das Deutsche Rote Kreuz Mannheim. Natürlich hätte das DRK gerne ein eigenes Domizil, ein eigenständiges Geschäft mit Kühlung gehabt. „Aber jetzt haben wir wenigstens eine Ausgabe, die wir jeden Dienstag von Mannheim aus mit Waren beliefern und die Sachen auf Tischen ausgeben können“, sagt Mitsch. Selbstverständlich sei diese Tafel kein Supermarkt, er wisse auch noch nicht genau, was dort künftig angeboten werden kann: „Das kommt auf die Spenden an, was da zusammenkommt.“ Klar ist für ihn, dass sein Projekt jetzt erstmal auf ein Jahr angelegt ist.

„Ich bin zufrieden mit der Lösung“, äußert sich Schriesheims Bürgermeister Hansjörg Höfer im Gespräch mit dieser Redaktion. Wegen eines möglichen Standorts habe man in den vergangenen Monaten mehrere Überlegungen angestellt, zum Beispiel das Gemeindehaus an der Evangelischen Kirche, den Keller des DRK-Heims oder die Küche der Mehrzweckhalle. „Aus unterschiedlichen Gründen haben wir diese Alternativen alle verworfen“, berichtet Höfer. Auch, dass die Schriesheimer Tafelkunden nach Weinheim fahren sollen, um sich im dortigen Tafel-Laden einzudecken, war erwogen worden. „Wenn bei uns gar nichts geht, hätten wir dafür einen Fahrdienst organisieren oder eine OEG-Fahrkarte bezahlen können“, so der Bürgermeister. Wegen Corona seien die Weinheimer jedoch schon jetzt am Limit, bildeten sich oft lange Warteschlangen vor dem Laden. „Aber die Schriesheimer können mit ihrem Ausweis trotzdem wie bisher auch dort täglich einkaufen, wenn sie wollen“, betont Höfer.

Eine Lösung wie in Weinheim hätte auch Schriesheims Bürgerbeauftragte Barbara Schenk-Zitsch favorisiert. Zusammen mit ihren Mitstreiterinnen Christine Söllner und Karin Reichel habe sie viel Zeit und Energie eingesetzt, um einen geeigneten Standort mit längeren Öffnungszeiten für die Tafel zu finden – leider vergeblich. „Alle haben sich viel Mühe gegeben. Ich bin jetzt zumindest froh, dass es wenigstens die Ausgabestelle gibt“, erklärt die Ärztin.

Spenden für nötige Ausstattung

Das DRK informiert weiter: Um die Tafelarbeit vor Ort zügig wieder aufnehmen zu können, wurden bisher Spenden in Höhe von 3000 Euro gesammelt, mit denen nun dringend benötigte Anschaffungen wie Kühlmöglichkeiten finanziert werden konnten. Mitsch: „Ich habe schon einmal einen Kühlschrank, Tischdecken, Mundschutz und Handschuhe gekauft.“ Die mobile Tafel Schriesheim werde ehrenamtlich organisiert und finanziere sich durch Spenden und Förderungen. Bürgermeister Höfer ergänzt, dass sich die Stadt bereiterklärt habe, ein mögliches Defizit auszugleichen. Gerechnet wird mit rund 4000 Euro Betriebskosten jährlich. „Doch ich bin zuversichtlich, dass dieser Betrag durch Spenden und Fördermittel gedeckt werden kann“, sagt Höfer.

