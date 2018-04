Jeder Siebte ist betroffen

Anzeige

Der demografische Wandel schlägt sich auch in Schriesheim nieder. Dies zeigen die jüngsten Zahlen von Menschen mit Behinderung in der Weinstadt. Bürgermeister Hansjörg Höfer, seine Stellvertreterin Barbara Schenk-Zitsch und die kommunale Inklusionsbeauftragte Karin Reichel stellten sie gestern vor – samt einem Maßnahmenpaket, um den Betroffenen ihre Mobilität zu erleichtern.

Wie notwendig dies ist, das wird in den jüngsten Zahlen anschaulich. Wie Reichel erläuterte, sind derzeit 4315 Schriesheimer mit einer körperlichen oder seelischen Behinderung registriert. Für die Kommunalpolitik von besonderer Bedeutung sind jene Menschen, die auf Grund ihrer Behinderung unter Einschränkung ihrer Mobilität leiden. Ihre Zahl (also solche ohne psychische Behinderung oder chronische Atemwegserkrankungen) beträgt 2097 – das sind 13,7 Prozent der Stadtbevölkerung; betroffen ist also jede(r) Siebte.

Am größten ist mit fast 1800 die Gruppe der Menschen mit Einschränkungen ihres Bewegungsapparates; sieben darunter sind querschnittsgelähmt, acht leiden unter dem Verlust von einem oder beiden Beinen. Auch die Zahl der Hörbehinderten hat zugenommen, auf 193; zwei von ihnen sind komplett taub.