„Jedes Kind ist etwas Besonderes“

Schriesheim. .Aufgrund der neuen Brandschutzverordnung wurde die Einschulung der 51 Kinder an der Strahlenberger Grundschule aufgeteilt: Während ein Teil der Feier in der Turnhalle lauschte, hatten die anderen ihre erste Unterrichtsstunde und wurden im Anschluss von Schulleiterin Stefanie Zschätzsch begrüßt. Das Programm für die Einschulungsfeier lag in den Händen der Viertklässler, die das Theaterstück „Vom Löwen, der nicht schreiben konnte“ erarbeitet hatten. Die Geschichte handelt vom König der Tiere, der schreiben lernt, um seiner Angebeteten Liebesbriefe zu schreiben. „Heute ist ein großer Tag, ab jetzt gehört ihr zu den Strahlenberger Grundschulkindern“, wandte sich die Rektorin an die Neuen und sie unterstrich, dass jedes Kind etwas ganz Besonderes sei und auch etwas ganz Besonderes könne – und das gelte es zu zeigen. Nach dem Lied „Schule ist mehr“ ging es in den Klassenraum. Währenddessen wurden die Eltern vom Förderverein und dem Elternbeirat der Schule im Pausenhof bewirtet. greg

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.09.2018