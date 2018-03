Jetzt sind es 6152 Mitglieder

Anzeige

Silke Barwig, die Leiterin des Sportausschusses, informierte über die zahlreichen Kursangebote wie Kinderschwimmen und Fitness, Jogging und Zumba. Die Gebühren hierfür sollen laut Doll „auf moderatem Niveau“ bleiben.

Technischer Leiter Jürgen Merkel erläuterte die Erhaltungsinvestitionen der letzten Monate. Zukünftige Projekte sind die Automatisierung der Wasseraufbereitung sowie das „Projekt Solarthermie“, von dem sich die IEWS deuliche Energieeinsparung erhofft. Sein Dank ging an das Technikteam und die Stadt für die gute Zusammenarbeit.

Vize-Schatzmeisterin Petra Krug führte nach Abzug aller Ausgaben einen leichten Jahresüberschuss als operatives Endergebnis auf, prognostizierte für 2018 aber höhere Ausgaben. Kurz und bündig bescheinigten daraufhin die Kassenprüfer Bernd Schenk und Harald Nullmeyer ein „einwandfreie Buchführung“. Die Entlastung der Kassenführung und des Gesamtvorstandes wurde ebenso einstimmig vorgenommen wie die Wahl des Vize-Vorsitzenden und der Kassenprüfer.

Suche nach Nachfolger für Doll

Friedrich Ewald verdeutlichte in seinem „Bericht des Beirates“ die Zusammensetzung dieses Gremiums und seine Aufgaben wie etwa Öffentlichkeitsarbeit. Seine wichtigste Ausgabe werde es jedoch in den nächsten Monaten sein, einen geeigneten Nachfolger für Bernd Doll zu finden, der 2019 den Vorsitz abgeben will.

Vize-Bürgermeisterin Barbara Schenk-Zitsch zeigte sich als Fan der IEWS: „Sie als größter Verein Schriesheims haben das Waldschwimmbad in ein Kleinod verwandelt. Dieses Wohlfühlbad ist ein Aushängeschild unserer Stadt.“

Zu guter Letzt dankte wiederum der Vorsitzende allen, „die zum Erhalt unseres wunderschönen Waldschwimmbades beitragen. Unsere Mitglieder sind Säulen und Garanten dieser guten Struktur.“ mic

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.03.2018