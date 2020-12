Joggerin stürzt – Polizei sucht Zeugen

Nach dem schweren Sturz einer Joggerin an der Bergstraße sucht die Polizei nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Wie ein Sprecher des Mannheimer Präsidiums am Wochenende mitteilte, ereignete sich der Sturz bereits am Sonntag, 13. Dezember, im Feldgebiet zwischen Schriesheim und Leutershausen. Eine Passantin war an jenem Vormittag gegen 11.25 Uhr auf die bewusstlose 52-Jährige auf dem Weg parallel zur Oberen Bergstraße aufmerksam geworden. Sie verständigte umgehend die Rettungsleitstelle.

Die schwer verletzte Frau befindet sich seitdem in ärztlicher Behandlung. Experten des Polizeipräsidiums Mannheim haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie suchen weiter nach Personen, die an jenem Sonntag zwischen 10.45 Uhr und 11.25 Uhr auf der Strecke Beobachtungen gemacht haben, die bei der Aufklärung des Unfallhergangs helfen könnten. Die Beamten sind unter Telefon 0621/174 42 22 erreichbar. agö/pol

