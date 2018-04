Jonglieren und Einradfahren statt Schreiben und Mathe

Anzeige

Und die lautet: Die beiden Wissenschaftler Dr. Boom (Luisa) und sein Kompagnon Henry (Mia) entwickeln in ihrem Labor ein Elexier, das Lebensmittel lebendig macht. Um die richtige Dosis zu finden, wird es an Gemüse und an verschiedenen Tieren ausprobiert. Die ersten Probanden sind alte und müde Affen, die nach nur wenigen Tropfen zu Höchstleistungen auflaufen und eine atemberaubende Luftakrobatik aufs Trapez legen (wobei vielen Zuschauern geradezu der Atem stockt).

Zur Weiterentwicklung bedienen sich die beiden Wissenschaftler Robotern, die auf Stelzen hohe Sprünge wagen, balancieren, jonglieren, damit sogar gekonnt und sicher über kreisende Seile springen.

Dann geschieht etwas Unvorhergesehenes: Die Mäuse brechen aus ihren Käfigen aus, und die beiden Wissenschaftler haben alle Mühe, die flinken kleinen Nager wieder einzufangen. Die Zuschauer staunen über die Katzen, die auf den großen Laufkugeln geschickt balancieren.

Gruselig wird es, als Geister auftreten und kunstvoll, graziös und geschmeidig über ein dünnes Seil schweben. Diabolos fliegen bis zur Hallendecke und werden geschickt wieder aufgefangen, Teller surren auf einem Stöckchen – ein Kunststück, das man mit teurem Porzellan der Eltern nicht nachmachen sollte.

Natürlich dürfen bei einer Zirkusvorstellung auch die lustigen Clowns nicht fehlen. Sie bringen nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen kräftig zum Lachen.

Es sind großartige und fantastische Darbietungen, die die jungen Nachwuchsartisten an diesem Nachmittag bieten. Das Publikum in der vollbesetzten Mehrzweckhalle ist begeistert. Und so feiert es am Ende der Vorstellung die kleinen Akrobaten als verdiente Anerkennung mit einem tosenden Applaus.

